Trump Phàn Nàn Chi Phí Chữa Cháy Chung Cư Quá Tốn Kém; Cao Ốc Chung Cư Trump Tại New York Cháy, 1 Chết, 6 Bị Thương

NEW YORK - Ít nhất 1 người chết và 6 lính cứu hoả bị thương tại căn chúng cư của cao ốc Trump Tower bị cháy từ lúc 5 giờ ruỡi chiều Thứ Bảy.Ông Trump đã lên tiếng khen ngợi lực luợng cứu hoả sở tại.Ông Trump có trú sở tại đây, nhưng không ai trong gia đình có mặt khi xẩy ra hoả hoạn tại tầng thứ 50.Cư dân New York đuợc biết với tên Jerome Rose, nay 79 tuổi, còn nhớ trận hoả hoạn năm 1998 tại tầng 19 của South Park Tower, cách Trump Tower chưa tới 1 dặm, gây thiệt mạng 4 người hàng xóm. Ông Rose đang tranh đấu chống lại luật phòng cháy của thành phố - theo lời ông tuyên bố với ABC News hôm chủ nhật, nhà vận động chính chống lại đề nghị đặt vòi nước phòng cháy tại chúng cư cho thuê không là ai khác ngoài tỉ phú Trump.Ủy viên cứu hoả của thành phố Dabiel Nigro xác nhận: không có vòi nuớc tại các căn chúng cư cho thuê để ở, vì luật hiện hành không đòi hỏi từ năm 1983.Báo New York Times đăng tin ngày 30-12-2998 cho biết nghị viên đương thời Archie Spigner nhận đuợc điện thoại từ ông Trump phàn nàn về đòi hỏi đặt hệ thống vòi phun nước.Cũng ông Trump phàn nàn với các viên chức hữu trách về chi phí phòng cháy bằng vòi phun là 4 MK/foot-vuông là quá tốn kém.Qua Tháng 3-1999, thị truởng Giuliani ký luật buộc thiết lập hệ thống vòi phun, nhưng chỉ thực hiện với các công trình tu bổ chi phí bằng hay hơn 50% kinh phí xây dựng, nghĩa là không ảnh hưởng Trump Tower.Chưa thấy Bạch Ốc trả lời yêu cầu bình luận của nhà báo.