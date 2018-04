Thăm Dò: Giới Da Trắng Trung Niên Bỏ CH Ủng Hộ DC

WASHINGTON - Cử tri da trắng trung niên có học đã giúp ứng viên Trump thắng cử sẽ dồn phiếu cho phe DC trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, sẽ làm lệch cán cân từ New Jersey đến California.Khảo sát dân ý của Reuters/Ipsos thực hiện trong 3 tháng đầu năm 2018 ghi: tính chung toàn quốc, tỉ lệ cử tri da trắng tuổi trung bình 60 có học vị cao đẳng ủng hộ phe DC cao hơn 2%.Trong 3 tháng đầu năm trước, tỉ lệ tương ứng của đảng CH cao hơn 10 điểm.Thay đổi 12 điểm là chuyển hướng lớn – nếu khuynh hướng này tiếp diễn, đảng CH sẽ thấy khó giữ thế đa số tại 2 Viện lập pháp, nghĩa là tương lai ảm đạm với chương trình hành động của TT Trump.Chuyên gia Larry Sabato tại Uninersity of Virginia nói “Tuyển cử sẽ là 1 trận sóng thần vào Tháng 11”.Tại ủy ban toàn quốc của đảng CH, chủ tịch Ronna McDaniel cho hay: hoạt động gây quỹ tranh cử được xúc tiến mạnh và vận động tích cực tại các “tiểu bang chiến trường”, không coi nhẹ dù chỉ 1 lá phiếu.Cử tri 63 tuổi xưng tên John Camm ủng hộ liên tục đảng CH từ thời Nixon định sẽ dồn phiếu cho ứng viên DC vì không tán đồng luật y tế và luật cải tổ thuế của phe Trump. Ông Camm cũng tán đồng chủ trương kiểm soát súng mà đảng CH không chấp nhận.Các nhà khảo sát của Reuters/Ipsos nhận thấy số cử tri coi “healthcare” là ưu tiên hàng đầu tăng gần gấp 3 trong gần 2 năm qua. Kỳ này, đảng DC cần chiếm thêm 24 ghế Hạ Viện để trở thành phe đa số.Nhà báo đưa tin: các ứng viên DC báo động cử tri về thiếu hụt ngân sách do luật thuế mới của phe CH gây ra và định giảm chi Medicare để bù đắp.