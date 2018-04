Tướng Kelley: Làm Việc Với Trump Có Lẽ Vì Bị Chúa Phạt; Phát Ngôn Viên HĐ An Ninh Quốc Gia Anton Định Thôi Việc

WASHINGTON - Ông Michael Anton, phát ngôn viên HĐ An Ninh Quốc Gia, tỏ ý muốn thôi việc 1 ngày trước khi cố vấn an ninh quốc gia thứ 3 của nội các Trump nhận việc.Ông Anton từng giúp việc HĐ An Ninh Quốc Gia thời Bush, sắp nghỉ sau hơn 1 năm phục vụ chính quyền Trump, theo loan báo hôm chủ nhật của tham vụ báo chí Sarah Sanders.Ông Trump đã gọi điện thoại cảm ơn công sức của ông Anton hôm chủ nhật.Hồ sơ theo dõi ghi: 48% ban tham mưu của Trump bị sa thải hay bị thay thế trong tháng thứ 15 của nhiệm kỳ TT, là cao nhất từ trước tới nay.Ông Anton tiết lộ với Politico: sẽ nhập đoàn Kirby Center thuộc Hillsdale College (Washington D.C.) để làm việc biên tập và thuyết giảng.Ông từng mô tả cuộc tuyển cử 2016 như là chuyến bay 93 định mệnh đâm xuống đồng trống ở Pennsylvina năm 2001, nghĩa là phải tấn công phòng lái - theo ông, trong cuộc tuyển cử 2016, chọn Trump là có thể tự chủ xoay vòng roulette, là đuợc chọn may rủi.Các tin tức cuối tuần đồn đoán: chánh văn phòng John Kelly có thể sắp từ chức – 4 tuần trước, ông Kelly cự lại ông Trump tại Phòng Bầu Dục và dọa nghỉ việc.Theo 1 nguồn tin, ông Kelly than thở “Nhận làm việc giúp Trump có lẽ là vì bị Chuá phạt”.