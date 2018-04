Hà Nội: Dân Biểu Tình Chống Phá Chợ

Phản đối việc chính quyền sắp phá chợ để xây trung tâm thương mại, hàng trăm tiểu thương Chợ Đồng Xuân tại Hà Nội đã biểu tình chống đối, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 9 tháng 4.Bản tin RFA viết rằng, “Hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân, Hà Nội vào sáng 9 tháng 4 tập trung căng băng rôn, biểu ngữ trước cổng chợ phản đối thông tin cho rằng chính quyền có kế hoạch phá chợ Đồng Xuân để xây trung tâm thương mại.“Các tiểu thương cho biết gần đây Ủy Ban Nhân Dân (UBND) Quận Hoàn Kiếm có tổ chức hội thảo khoa học về việc xây dựng và tu sửa chợ Đồng Xuân thành khu trung tâm thương mại, vì cho rằng chợ hiện nay đã xuống cấp, bãi xe chật hẹp, và giao thông xung quanh chợ quá tải.“Lý do của vụ biểu tình được các tiểu thương cho biết là vì họ sợ nếu xây chợ mới thì sẽ bị di dời đi chỗ khác và sẽ mất các mối làm ăn quen. Họ cũng e ngại tình trạng ế ẩm, vắng khách của các trung tâm thương mại mới xây như chợ Hàng Da hay chợ Cửa Nam. Một số người còn cho rằng việc xây trung tâm thương mại sẽ làm mất đi biểu tượng nhiều năm của chợ Đồng Xuân ở phố cổ Hà Nội.”Bản tin RFA cũng cho biết thêm rằng, “Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND Quận Hoàn Kiếm vào trưa cùng ngày đã tổ chức buổi đối thoại với các tiểu thương chợ Đồng Xuân làm rõ thông tin trên.“Ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm tại buổi đối thoại khẳng định không hề có chuyện di dời tiểu thương đi nơi khác, phá chợ Đồng Xuân để xây trung tâm thương mại.“Ông Long cho biết UBND Quận Hoàn Kiếm vừa qua có buổi tọa đàm tham khảo ý kiến tư vấn của các khoa học gia, chuyên gia về việc gìn giữ nét sinh hoạt, buôn bán truyền thống của chợ Đồng Xuân. Đồng thời, tham vấn các ý kiến để có kế hoạch chỉnh trang hành lang xung quanh chợ về phòng cháy chữa cháy, trật tự giao thông, và an toàn vệ sinh môi trường xung quanh chợ.”Nhưng ai tin được lời hứa của CS?