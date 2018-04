Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam Phản Đối Vụ Xử Án Bất Công Và Phi Pháp Đối Các Nhà Đấu Tranh DC

Cực lực phản đối vụ xử án bất công và phi lý này cũng như những vụ xử án tương tự trước đây và trong tương lai của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Yêu cầu nhà cầm quyền hủy bỏ các bản án rừng rú nói trên, trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm hiện còn bị giam giữ. Kêu gọi toàn dân trong và ngoài nước hãy đấu tranh đòi quyền tự do căn bản của con người và quyền được xét xử công bằng với nền luật pháp phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc và các Quốc Gia dân chủ thế giới mạnh mẽ lên án và can thiệp buộc nhà cầm quyền Việt Nam hủy bỏ các bản án bất công, trái với luật pháp quốc tế nói trên; đòi Việt Nam phải chấp nhận một chế độ tự do dân chủ thực sự, và đặt nhân quyền là điều kiện tiên quyết trong các cuộc thương thảo quốc tế.

Hòa Thượng Thích Không Tánh, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, Phó Viện Trưởng Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Linh Mục Phan Văn Lợi, đồng Chủ Tịch Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam. Chánh Trị Sự Hứa Phi, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (Cao Đài Chơn Truyền). Ông Lê Văn Sóc, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, đại diện Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, đại diện Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam. Mục Sư Nguyễn Công Chính, Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Chủ tịch Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn giáo Vận, Hoa Kỳ BS Võ Đình Hữu, CT HĐĐB Cộng Đồng Người Việt QG Liên Bang Hoa Kỳ. BS Đỗ Văn Hội, CT HĐCH Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ Ô. Lưu Văn Tươi, CT HĐGS Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ Ô. Nguyễn Văn Tánh, Cựu CT Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, Chủ Tịch Ủy Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Ô. Phạm Trần Anh, Chủ tịch Hội Diên Hồng Thời Đại, Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam. Ô. Cao Xuân Khải, PCT Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam. Phó Trị Sự Trần Viết Hùng, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại, Canada. Ô. Trần Văn Đông, Nguyên Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt Canada, Thành viên Ban Kiểm Soát. Ô. Lạc Việt, Yểm Trợ Khối 8406 Canada. BS Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Liên Bang Đức. Ô. Đoàn Hữu Định, cựu Chủ Tịch CĐVN vùng Hoa Thịnh Đốn. Ô. Nguyễn Trung Châu, nguyên Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Tù Chính Trị Việt Nam (hiện là Cố Vấn).

Sau đây là bản lên tiếng của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam.Ngày 5 tháng 4 năm 2018, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam qua cái gọi là “tòa án nhân dân” tại Hà Nội đã kết án 6 nhà hoạt động dân chủ với bản án khắc nghiệt tổng cộng 66 năm tù ở và 17 năm quản chế với tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”. Danh sách những người bị kết án như sau:- LS Nguyễn Văn Đài, đồng sáng lập hội Anh Em Dân Chủ: 15 năm tù giam và 5 năm quản chế.- Mục sư Tin Lành Nguyễn Trung Tôn: 12 năm tù ở, 3 năm quản chế.- Nhà báo Trương Minh Đức, Phó Chủ tịch Phong trào Lao động VN: 12 năm tù giam, 3 năm quản chế.- Ông Nguyễn Bắc Truyển, đồng sáng lập viên: 11 năm tù giam và 3 năm quản chế.- Bà Lê Thu Hà: 9 năm tù và 2 năm quản chế.- Ông Phạm Văn Trội, đồng sáng lập viên: 7 năm tù và 1 năm quản chế.Phiên tòa chỉ diễn ra trong vòng một ngày. Thế giới đã đồng loạt lên án vụ xử án này cũng như các vụ xử án trước đây.Ngoài ra, Ân Xá Quốc Tế tố cáo Việt Nam hiện còn giam giữ gần 100 tù nhân lương tâm, đây là con số cao nhất tại Đông Nam Á. Theo một số tài liệu khác, hiện có khoảng 200 nhà hoạt động cho nhân quyền, tự do tôn giáo, cho môi trường… một cách ôn hòa đang bị giam giữ hoặc quản thúc tại nhà.XÉT RẰNG:1- Tất cả những nhà hoạt động bị kết án kể trên chỉ thực hiện quyền tự do dân chủ một cách ôn hòa, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế được ghi trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, xác định mọi người được hưởng những quyền tự do căn bản ghi trong bản Tuyên Ngôn này, không được phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào (điều 2), hoàn toàn được bình đẳng trước pháp luật, được một tòa án độc lập, vô tư xét xử một cách công khai và công bằng (điều 10 và 11)…Ngay cả “hiến pháp CHXHCNVN năm 2013” cũng xác nhận: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến Pháp và pháp luật” (Điều 14 -1). “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội” (Điều 16).2- Bản án trong vụ xử này và các vụ xử trước đây là:(1) Sự vi phạm trắng trợn những quyền căn bản của con người về nhân quyền và quyền được xét xử công bằng,(2) Hậu quả của một nền pháp luật phi pháp lý, vô đạo đức được lập ra bởi một nhà nước độc tài toàn trị, hoàn toàn phản dân chủ, đi ngược với luật pháp quốc tế.VÌ THẾ CHÚNG TÔI:Làm tại Việt Nam và Hải Ngoại ngày 9 tháng 4, năm 2018Đồng ký tên:Đồng Chủ Tịch:Cố Vấn: LM. Nguyễn Văn Lý – HT Thích Minh Tuyên – Ô. Phan Kỳ Nhơn.