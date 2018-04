Hội Kim Hoàn Nam Cali Giỗ Tổ Kim Hoàn Năm Mậu Tuất 2018

Trong Lễ Giỗ Tổ Kim Hoàn.Garden Grove (Bình Sa) - - Theo thông lệ hằng năm vào dịp tháng 3 toàn thể ngành Kim Hoàn khắp nơi họp mặt nhau để làm lễ giỗ tổ.Tại Nam California, lễ giỗ tổ năm nay được long trọng tổ chức vào lúc 7 giờ tối Thứ Sáu ngày 06 tháng 4 năm 2018 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace với sự tham dự hơn 400 quan khách, thân hữu, qúy vị đại diện các hội đoàn, hội đồng hương và đại gia đình kim hoàn Nam California, một số các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do ông Lưu Sĩ Trí, Giám Đốc Công Ty Jean Jewelry trưởng ban tổ chức điều khiển cùng Ban hợp ca của Hội Kim Hoàn trong những bộ quốc phục của nam giới và những chiếc áo dài màu xanh cho nữ giới, trông thật đẹp mắt.Điều hợp chương trình tổng quát, văn nghệ do MC, Ca sĩ Lưu Việt Hùng.Trên bàn thờ Tổ năm nào cũng có chữ "Tổ Sư Tọa Vị" với lễ vật cúng tổ, hương hoa trà qủa theo đúng nghi thức cổ truyền trông thật trang nghiêm.Tiếp theo đoàn Lân Thiên Long biểu diễn lạy tổ và sau đó chào mừng quan khách cũng như đổng hương thân hữu tham dự.Sau đó nghi thức chào cờ Việt- Mỹ, phút mặc niệm do ông Lưu Sĩ Trí, Trưởng ban tổ chức điều khiễn cùng Ban hợp ca của Hội Kim Hoàn Nam California, trước khi nghi thức bắt đầu ông Lưu Sĩ Trí cho biết: (lẽ ra có ông Phạm Minh Ánh là hội trưởng trong lễ giỗ tổ nầy, nhưng vì bị bệnh nên ông không thể tới được).Sau nghi thức khai mạc, Ban tổ chức mời một số vị chức sắc rong hội lên làm lễ niệm hương, bái tổ, sau khi niệm hương các thành viên trong hội lần lượt lên thắp nhang bái tổ.Tiếp theo ông Lưu Sĩ Trí, Trưởng Ban tổ chức lên chào mừng và cảm ơn quan khách cùng các thành viên trong hội Kim Hoàn về từ khắp nơi để tham dự ngày giỡ tổ, ông cảm ơn tất cả qúy vị đã thương mến dành cho hội Kim Hoàn chúng tôi trong bầu không khí yêu thương, tấm chân tình cao cả đó chúng tôi xin tri ơn qúy vị, chúng tôi rất càn sự đóng góp ý kiến xây dựng của qúy vị, ông cũng không quên cảm ơn qúy vị mạnh thường quân đã đóng góp cho hội để hội có điều kiện sinh hoạt.Trong dịp nầy ông cho biết mục đích lễ giỗ tổ: “Trước là để cùng nhau thắp nén hương tưởng nhớ đến bậc Tôn Sư đã dạy dỗ chúng ta, ông bà xưa đã nói: “Không Thầy Đố Mầy Làm Nên” vì vậy nên hôm nay cũng là dịp để báo đáp công ơn Thầy Tổ, công ơn cha mẹ, những người đã sinh ra ta, bậc Thầy Tổ đã dạy dỗ ta để chúng ta có được ngày hôm nay, đồng thời chúng ta cũng cùng nhau cầu nguyện cho quê hương đất nứớc được tự do dân chủ, cầu nguyện cho ngành kim hoàn được nhiều may mắn; sau là để hàn huyên tâm sự, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp và phát triển quan hệ làm ăn với các đồng nghiệp từ các nơi tụ về..Buổi tiệc bắt đầu, moi người cùng ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ, mở đầu Chương trình văn nghệ ban hợp ca Kim Hoàn Phước Lộc Thọ qua nhạc phẩm “Mừng Xuân Mới”. Và liên tục với những tiếng hát của những ca nghệ sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Carol Kim, Ngọc Thúy, Thanh Thủy, Vũ Luân, Nguyễn Tâm, Phạm Anh Tuấn.Xen kẽ chương trình văn nghệ có phần xỗ số để gây quỹ tổ chức, với nhiều lô trúng có giá trị.Cuối cùng là phần dạ vũ.Kết thúc giỗ tổ, với chương trình dạ vũ mừng Xuân mới. Trong lúc nầy, ban tổ chức do các chị trong hội lần lượt đi từng bàn phát lộc cho những người tham dự.Mọi chi tiết liên lạc Hội Ái Hữu Kim Hoàn: Phạm Minh Ánh (714) 448-7571, Jean's Jewelry (714) 240-7088, Kim Hoa (714) 401-3889.