Xoay Quanh Thượng Đỉnh Bàn Môn Điếm 27-04-2018

Đào NhưKhông phải ít người đã từng băn khoăn đâu là hướng đến, mục đich cuối cùng của buổi thương nghị giữa hai nhà lãnh đạo của bán đảo Triêu Tiên-Kim Jong-un và Moon Jae-in vào ngày 27-04-2018 tai Bàn Môn Điếm, nếu nó không nhằm vào công cuộc thống nhất bán đảo Triêu Tiên mà không cần điều kiện giải trừ vũ khí hạt nhân của Binh Nhưỡng? Vì Mỹ chưa dỡ bỏ “Thỏa ước Liên minh An ninh Quốc phòng hỗ tương”ký kết giữa Mỹ và NTT vào ngày 1 tháng 10 năm 1953, nếu buổi thương nghị giữa Nam và Bắc Triều Tiên thực sự xảy ra, thì sự kiện này liệu có vượt quá biên-độ của thỏa ước trên: mọi hành động quân sự hoặc chính trị của NTT và Mỹ với bất cứ quốc gia nào từ bên ngoài có liên quan đến NTT, phải thông qua ý kiến của nhau. Nói rõ ra mọi hành động của NTT có liên quan đến BTT đều phải thông qua ý ki kiến của phái bộ quân sự Mỹ đang đồn trú tai NTT. “The agreement commits the tuo Nations to provide mutual aid if either faces external armed attack and allow the US. to station military forces in South Korea in consultation with the South Korea Government”. Nhưng trong tình hình hiện tại ai cũng lạc quan trước sự làm ngơ của Washington đối với buổi họp thượng đỉnh Nam Bắc Triêu Tiên tại Bàn Môn Điếm. Phải chăng động thái này của Mỹ có nghĩa là Mỹ ‘âm thầm’ dỡ bỏ những ràng buộc của NTT đối với thỏa ước ngày 1-10-1953.Các giới truyền thông, báo chí quốc tế đang theo dõi, những diễn tiến trên thế giới trước thềm hai thượng đỉnh giữa Kim Jong-un và Moon Jae-in, Giữa Kim Jong-un và Donald Trump trong hai tháng tới Để trừ bị cho buổi thượng đỉnh tại Bàn Môn Điếm hôm 27-4-2018:- Kim Jong-un, lãnh tụ BTT, có chuyến thăm chính phủ Bắc Kinh ở cấp Nhà Nước trong 4 ngày 25-28-03-2018 để tạo vây cánh và thanh thế, để thâu phuc nhân tâm và cảm tình người dân TQ vá các lãnh đao Băc Kinh. Đó cũng là một cách ‘lấn sân trước’ của Binh Nhưỡng đối với Seoul và Washington.- Hôm 2-04-2018 Kim Jong-un và phu nhân, Ri Sol ju, tiếp đải ân cần, và cùng vẫy tay ca múa với K-Pop, tốp ca thời danh của NTT, gửi đến trình diễn tai Binh Nhưỡng với chủ đề “ Mùa Xuân Đang đến-Spring is coming” https://www.reuters.com/article/north-koreas-kim-jong-un-wife-watch-south-korea-k-pop-stars-perform-in-pyongyang-idUSKCN1H81A5 Gõ trên link ở trên, chúng ta thấy thái độ tham dự tích cực vào buổi trinh diễn ca nhạc của K-Pop, với gương mặt trẻ trung của mình, chắc chắn Kim Jong-un gây được ấn tượng sâu sắc với toàn thể người dân và các cấp lãnh đạo của bán đảo Triều Tiên.- Cũng để củng cố cho Thương đỉnh Bàn Môn Điếm, hôm 3-4-2018, đai diện nhà nước, Tổng thống NTT, Moon Jae-in, đến đảo Jeju nằm phía Nam bán đảo Triêu Tiên, để xin lỗi người dân Triều Tiên về vụ thảm sát tàn bạo đã xảy ra vào giữa những năm 1948-1949, và cuộc thảm sát được khởi đầu đúng vào ngày 3 tháng 4-năm 1948, dưới sự điều động của cố tổng thống NTT lúc ấy, Syngman Rhee, (Lý Thừa Vãn ) với sự đồng lõa của phái bộ quân sự Mỹ, đã tàn sát 30,000 người bằng 10% dân số của đảo Jeju, gồm cả những người dân vô tội, đàn bà con nít, đàn bà có thai, tất cả ‘nam phụ lão ấu’, để diệt trừ cộng sản. https://en.wikipedia.org/wiki/jeju_uprising Tổng Thống Moon Jae-in tuyên bố: ”Với tư cách là tổng thống, một lần nữa tôi bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc về những nỗi đau do bạo lực nhà nước gây ra…” Và ông hứa sẽ tiếp tục cho điều tra và làm rõ vụ thảm sát. Động thái này của Tổng thống Moon là một thông điệp gửi đến người dân của bán đảo Triều Tiên: Vấn đề ‘diêt trừ cộng sản quá khích’ chỉ là chuyện sai lầm của quá khứ, vấn đề trọng đại hôm nay là hòa, hơp hòa giải dân tôc để tiến đến thống nhất đất nước, vẹn toàn lãnh thổ. Hy vọng những điều phát biểu của Tổng thống Moon tại đảo Jeju hôm 3-04-2018 cũng là trừ bị cho buổi họp thượng đỉnh với Kim Jong un tai ngôi nhà Hòa Binh, Bàn Môn Điếm.- Để chuẩn bị cho thương đỉnh Bàn Môn điếm, hôm 5-04-2018, các quan chức Nam và Bắc Triều Tiên đã có” buổi họp tiền trạm” tai Bàn Môn Điếm bàn về an ninh và nghi thức tiến hành của buổi hop lich sử vào ngày 27-04 -2018 giữa 2 nhà lãnh đạo Nam và Băc Triều Tiên.- Trong bối cảnh trên, ngoại trưởng BTT, ông Ri Yong-ho sẽ đến Moscowa gặp người đồng nhiệm Nga, Lavroy vào ngày 10-04-2018. Người phát ngôn bộ ngoai giao Nga cho hay hai bên sẽ thảo luận về quan hệ song phương, nhận định của mỗi bên về các sự kiện quốc tế và tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Ông Ri Yong-ho cũng đã có buổi họp với người đồng nhiệm Trung Quốc, Vương Nghị hôm 03-04-2018 để tìm hậu thuẫn ngoại giao từ Bắc Kinh.Kết Luận- Trong tình hình hiện tại, có cuộc chạy đua ráo riết giữa Binh Nhưỡng và Seoul để chuẩn bị cho buổi họp Thượng đỉnh tai Bàn Môn Điếm hôm 27-04-2018. Sau buổi họp thương đỉnh tại Ban Môn Điếm, tất cả những gì mà thế giới mong đợi, tự nó sẽ lộ diện, nhất là giải trình thống nhất bán đảo Triều Tiên. Những thành quả của Thượng đỉnh giữa Nam vă Bắc Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm sẽ làm nền cho buổi họp thương đinh giữa Donald Trump và Kim Jong-un vào cuối tháng 5 tới. Liệu Tổng thống Donald Trump và Quốc Hội Mỹ cò sẵn sàng và đẫy đủ thiện chí chấp nhận mọi thành quả của buổi họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nam và Bắc Triêu Tiên, Kim Jong-un và Moon Jae-in? Cả thế giới đang mong ngóng chờ xem…/.