Nhựt Ký Hành Hương Tích Lan, Miến Điện

Đường BìnhMarch 2, 2012 - March 17, 2012, Thầy Thích Nguyên Thảo Trụ Trì Chùa Hoa Nghiêm Vancouver B.C Canada Hướng DẫnThánh 3 năm 2012Từ nhỏ tôi có nghe qua cái từ "Hành Hương", vì chữ nghĩa ít nên tôi luôn nghỉ rằng đi hành hương là cạo đầu đi tu tập. Đi Hành Hương để xét lại tâm tính thiện ác của người, là dịp để cải hóa đem cái Chân, Thiện Mỹ vào tâm linh. Nghĩ như vậy đủ làm cho tôi ... sợ. Mổi lần Mẹ tôi đi hành hương là tôi trốn.Từ lúc qua Mỹ tôi có nghe những chuyến đi hành hương bên Ấn Độ, Napal đất Phật, mặc dầu trong lòng thiếu can đảm nhưng giờ nghĩ lại đời tôi cũng sắp sữa phải đầu hàng với trời đất, tôi cũng muốn có dịp để biết hành hương là gì. Tôi đã từng đi qua 16 nước, đến đâu tôi cũng mang theo cái máy hình đi ngơ ngác từ thành thị đến thôn quê, từ Hoàng Cung cho đến Phủ Tổng Thống, công thự nguy nga, thành phố lớn thành phố nhỏ, từ núi rừng Trường Sơn cho đến cánh đồng ruộng lúa làng xóm hẻo lánh thôn Mỹ Đồng Hiền Lương Vạn Giã, có lần suýt bỏ mạng bên Lào, may mắn tôi còn ngồi đây để nhìn thấy những gì lọt vào mắt tôi là tôi chụp một loạt hình mang về đăng lên trang web vanninh chấm com của tôi thật là thích thú. Tuần rồi, Thầy Thích Nguyên Thảo trụ trì chùa Hoa Ngjhiêm, Vancouver B.C Canada điện thoại cho biết Thầy sắp một chuyến đi Hành Hương Tích Lan và Miến Điện. Thầy cũng cho biết đây là chuyến đi "Tham Quan" nên Thầy khuyến khich tôi tham gia.Lấy hết can đảm, tôi báo cho Thầy biết tôi sẽ tham gia, Thầy bảo tôi liên lạc với cô Kim Yến Travel Agent của hảng K.C Travel bên Vancouver B.C Canada. Tôi gởi Passport và bốn tấm hình để mua vé máy bay và xin VISA. Thay vì gởi qua Federal Express Over Night cho cô Kim Yến tôi gởi bằng US Express Postal Service mất đi gần một tuần lể mới đến, làm cho cô Kim Yến một phen hồi họp. Tôi là người chót nhứt nên cô Kim Yến phải xin VISA khẩn cho kịp ngày đi chung với phái đòan.Chuyến đi hành hương này khởi hành ngày 2 tháng 3 trở về ngày 17 tháng 3 năm 2012. Ngày 1 tháng 3, tôi từ Mỹ một mình lái xe khoản hai trăm năm mươi dặm đến chùa Hoa Nghiêm nhập với phài đòan lên phi trường. máy bay cất cánh lúc 12h 15 phút đầu giờ sáng ngày 2 tháng 3 năm 2012.Tôi có mang theo cái Computer. Tôi sẽ cố gắng chụp nhiều hình ảnh đưa lên mạng để chia sẽ với mọi người.veà chuyeán hành hưông hưõu ích này.Đường Bình