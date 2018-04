THIỀN HIỂU BIẾT VỚI THÍCH MINH NIỆM

Buổi sáng thứ sáu ngày 6 tháng 4 trời trong lành, thời tiết hiu hiu lạnh, mới hơn 8 giờ sáng một hàng dài phật tử đến gần 500 người xếp hàng trước cửa trường Warner Middle School trên đường Newland, đối diện với bên hông chợ Stater Bros ở thành phố Westminster, California. Đạo hữu Tịnh Minh trong gia đình Sợi Nắng nói rằng bởi vì số người ghi danh quá đông, nên khóa tu không thể tổ chức ở chùa Đại Bi như dự tính, mà phải tổ chức ở trường Warner Middle School. Được biết hôm nay là ngày bắt đầu cho khóa tu hai ngày về "THIỀN HIỂU BIẾT" do Thích Minh Niệm hướng dẫn với sự trợ giúp của Gia Đình Thiền Sinh Sợi Nắng. Đúng 9 giờ sáng thầy Minh Niệm xuất hiện trên sân khấu của hội trường. Sau khi nói vài lời chào mừng toàn thể phật tử tham dự đông đảo đầy kín hội trường, đặc biệt giới trẻ đến dự thính khá nhiều, thầy Minh Niệm chỉ dẫn một cách khái quát về phương pháp thiền và xả thiền. Toàn thể đại chúng ngồi dưới sân khấu nhìn thấy thầy Minh Niệm hướng dẫn cách tọa thiền và hành thiền như thế nào. Trước khi toàn thể phật tử thực hành thiền tập, thầy Minh Niệm mong mỏi thính chúng hãy hoàn toàn giữ im lặng và chánh niệm trong suốt ngày tu tập, kể cả việc ngồi ăn trưa.

Theo như một trang Web trên Internet trình bày:

- Lúc 26 tuổi, sư Minh Niệm đến Làng Mai tu tập và trực tiếp thọ giáo với thiền sư Thích Nhất Hạnh, thông qua việc tham gia tân tu giới bản của người xuất gia (Pratimoksha).

- Năm 2005, khi sư 30 tuổi, được gặp thiền sư Sao Tejaniya tại Hawaii, của dòng Thiền Nguyên thủy Vipassana.

- Năm 2010, Sư cho ra đời tác phẩm “Hiểu về trái tim”. Cuốn sách này nhanh chóng được đông đảo bạn trẻ Việt Nam đón nhận, yêu thích và được bình chọn là cuốn sách được yêu thích nhất năm 2013 (do Fahasa tổ chức). Cuốn sách đầu tay nầy cũng đã từng được bán bản quyền cho nhà xuất bản Brain Works Asia Nhật Bản và bán trên Amazon với tên tiếng Anh là Understanding the Heart – The Art of Living in Happiness”.

- Năm 2015, Sư sáng lập Trung tâm Hàm Dưỡng Tâm Hồn & Rèn Luyện Kỹ Năng Sống, gọi tắt là Bản Hoa Anh Đào tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đây là trung tâm huấn luyện các chuyên gia tâm lý trị liệu để phục vụ cộng đồng.

- Tháng 9 năm 2016, Sư cho ra mắt quyển sách thứ hai “Làm Như Chơi” và được sự đón nhận nồng nhiệt của độc giả.

Ngày mai thứ bảy 7 tháng 4, sẽ còn một ngày tu tập do Thích Minh Niệm hướng dẫn, với chủ đề "Chữa Lành Tâm Hồn Bằng Thiền Tập", không phải ở trường Warner Middle School, mà ở tại: The Center at Founders Village

17967 Bushard Street

Fountain Valley, CA 92708

Liên lạc ban tổ chức:

714-791-3515

714-900-0719

soinang88@gmail.com









Phan Minh Hành