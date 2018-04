Ăn Ít Tăng 50% Sống Thọ Với Khỉ Macaque, Vượn Lemur

Có rất nhiều lý do khiến một vụ tai nạn có thể cướp đi sinh mạng của con người, nhưng phần lớn các ca tai nạn đều có một kết cục chung: nạn nhân sẽ mất máu tới chết. Các chấn thương do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, trên chiến trường… từ lâu đã luôn được xếp vào hàng top trong số các nguyên nhân gây tử vong. Do đó, các nhà khoa học đã và đang rất quyết tâm để ra mắt sản phẩm băng gạc đường tĩnh mạch – một loại vật liệu y tế cho phép làm chậm quá trình mất máu lại và gia hạn thêm khoảng thời gian vàng để chờ trợ giúp.