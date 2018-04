Ung Thư Phổi Trị Được Khi Kết Hợp 2 Thuốc: Cetuxemab và Humira

Hai loại thuốc đã bán trên thị trường có hiệu lực trong việc điều trị hầu hết các hình thức của ung thư phổi, theo một nghiên cứu mới với loài chuột cho thấy.Loại thuốc kết hợp 1-2 – một thứ thuốc tấn công vào tế bào yếu tố phát triển bệnh, hay EGFR, và một thứ thuốc khác thì nhắm vào yếu tố hoại tử của cục bướu – ngăn ngừa ung thư từ việc sử dụng TNF để thoát. Rồi, bệnh ung thư do viêm trỡ thành nhạy cảm với thuốc EGBR.Các phát hiện ở trên được đăng hôm Thứ Ba tuần trước trong Tạp Chí Clinical Investigation bởi các nhà nghiên cứu tại Trung Tâm Simmons của Đại Học University of Texas Southwestern tại thành phố Dallas.“Chận đứng cả hai loại proteins này có thể là cách điều trị hữu ích đối với đại đa số bệnh nhân ung thư,” theo Bác Sĩ Amyn Habib, nhà nghiên cứu tại Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center của Đại Học UT Southwestern và là bác sĩ tại Bệnh Viện Dallas Veterans Affairs Medical Center, cho biết trong một thông cáo báo chí.Bởi vì các loại thuốc đã được Cơ Quan FDA chấp thuận, các nhà nghiên cứu hy vọng có thể thực hiện thử nghiệm giai đoạn 2 trong vòng 1 năm.Những thuốc này có rất ít phản ứng phụ bởi vì thuốc ức chế nằm trong loại thuốc có mục tiêu, nghĩa là chúng ảnh hưởng các mô bào đặc biệt trong các tế bào ung thư. Các thuốc hóa trị theo truyền thống giết các tế bào trong mô ung thư và khỏe mạnh, và có nhiều phản ứng phụ.Cetuximab của Bristol-Meyers Squibb, được tiêm vào tĩnh mạch, là loại thuốc EGFR đầu tiên đã được bán trên thị trường vào năm 2004. Các loại thuốc uống thì hiện cũng đang có bán.Các loại thuốc TNF được chích để điều trị viêm, với Humira của AbbVie đang tràn ngập trên thị trường.