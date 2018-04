Nghiên Cứu: Thư Giãn Sẽ Giúp Giảm Huyết Áp

Các nhà nghiên cứu đã khám phá rằng gene liên quan tới đáp ứng của cơ thể đối với các kỹ thuật thư giãn có thể làm giảm huyết áp trong những người cao huyết áp.Một nghiên cứu được lãnh đạo bởi những nhà đầu tư tại Trung Tâm Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), Bệnh Viện Massachusetts General Hospital (MGH) và Viện Benson-Henry Institute for Mind Body Medicine tại Bệnh Viện MGH đã cung cấp tia sáng vào các cơ chế mô bào mà qua đó những phương thức này có thể làm hạ giảm huyết áp. Nghiên cứu của họ được đăng hôm Thứ Tư trong Tạp Chí Journal of Alternative and Complementary Medicine.“Theo chỗ tôi biết, đây là nghiên cứu đầu tiên để thử nghiệm về mối tương quan tâm-thân như thế đối với những người lớn tuổi không được giám sát với hồ sơ kỹ lưỡng, chứng cao huyết áp dai dẳng, và đây là nghiên cứu đầu tiên để xác nhận những thay đổi do biểu hiện của gene đặc biệt liên hệ với ảnh hưởng của mối tương quan tâm-thân lên cao máu,” theo Bác Sĩ Towia Libermann, giám đốc của Trung Tâm Genomics, Proteomics, Bioinformatic and Systems Biology Center tại Viện BIDMC, cho biết trong một thông cáo báo chí. “Các kết quả của chúng tôi cung cấp cái nhìn mới vào cách y học tổng hợp – đặc biệt tâm-thân – ảnh hưởng việc kiểm soát huyết áp ở mức mô bào như thế nào.”Cao máu hay huyết áp, là yếu tố nguy cơ chính đối với trụy tim và tai biến mạch máu não. Khoảng 1/3 người Mỹ lớn tuổi – khoảng 75 triệu người – mắc chứng cao huyết áp, nhưng khoảng 54% trong số đó có kiểm soát được, theo Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật (CDC) cho biết.Nghiên cứu gồm 58 người ở độ tuổi 56 đã bị huyết áp Giai Đoạn 1, là tâm thu đo được từ 140 tới 159 mm Hg và tâm trương từ 90 tới 104 mm Hg. Những người tham dự, được tuyển chọn từ các phòng mạch bác sĩ gia đình và cao máu của Bệnh Viện MGH, không uống thuốc để kiểm soát áp huyết của họ hay đã giảm trong vòng 5 tuần lễ trước cuộc nghiên cứu.