Facebook: Cần Siết Quảng Cáo Chính Trị Trên Mạng Xã Hội

Facebook đề nghị buộc các trang mạng xã hội phải tiết lộ danh tính của những người mua quảng cáo tranh cử, sau khi công ty mạng xã hội này đã để cho hàng chục triệu người sử dụng bị Nga xâm nhập với mục tiêu quấy phá bầu cử tại Mỹ năm 2016 theo bản tin hôm 7 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết.Bản tin VOA viết rằng, “Facebook hôm thứ Sáu lần đầu tiên đề xuất luật bắt buộc các trang mạng xã hội phải tiết lộ danh tính của những người mua quảng cáo tranh cử chính trị trên mạng và giới thiệu một quá trình xác minh mới cho những người mua quảng cáo "vấn đề thời sự," đã được sử dụng để gieo rắc bất hòa trên mạng.“Sự thay đổi lập trường này, công bố trong một bài viết của Giám đốc Điều hành Mark Zuckerberg đăng trên Facebook, được nêu ra vài ngày trước khi anh ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về cách thức mà Facebook xử lý dữ liệu của người dùng.“Các bước này được thiết kế để ngăn hình thức can thiệp bầu cử và chiến tranh thông tin trực tuyến mà nhà chức trách Mỹ cáo buộc Nga đã theo đuổi, anh Zuckerberg nói. Moscow đã bác bỏ các cáo buộc này.“"Can thiệp bầu cử là một vấn đề lớn hơn bất kỳ nền tảng nào, và đó là lý do vì sao chúng tôi ủng hộ Đạo luật Quảng cáo Trung thực," anh Zuckerberg viết trong bài đăng của mình.“Dự luật này, được giới thiệu hồi tháng 10 năm ngoái nhưng vẫn chưa được thông qua, nhắm mục tiêu giải quyết những lo ngại về việc người nước ngoài sử dụng mạng xã hội để gây ảnh hưởng đến chính trị Mỹ. Đây là một phần trong cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016.“Anh Zuckerberg nói rằng anh cũng muốn làm sáng tỏ "những quảng cáo vấn đề thời sự," là những quảng cáo nói về một chủ đề chính trị như luật súng ống hoặc tình trạng kì thị chủng tộc nhưng không liên quan trực tiếp tới bầu cử hoặc một ứng cử viên, và sẽ bắt buộc mỗi đơn vị quảng cáo phải xác nhận danh tính và địa điểm của họ.“"Bất kỳ đơn vị quảng cáo nào không vượt qua được sẽ bị cấm đăng các quảng cáo chính trị hoặc quảng cáo vấn đề thời sự," anh Zuckerberg viết.“Facebook tiết lộ vào tháng 9 năm ngoái rằng những người Nga lấy tên giả đã sử dụng mạng xã hội này để cố gắng gây ảnh hưởng tới cử tri Mỹ trong những tháng trước và sau cuộc bầu cử năm 2016. Họ viết về các chủ đề khơi lên tranh cãi, lập ra những sự kiện tụ tập và mua quảng cáo.”