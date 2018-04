Giá Đất Vùng Sài Gòn Lên Cơn Sốt, Nguy Cơ Nổ Bong Bóng

Giá đất tại vùng ven Sài Gòn lại tăng vùn vụt tạo nguy cơ nổ bong bóng nhà đất, theo bản tin của trang mạng Một Thế Giới cho biết.Bản tin Một Thế Giới viết như sau.Cơn sốt đất nền sẽ có những tác động nguy hiểm nếu cứ tiếp tục kéo dài và mức tăng không được kiểm soát như hiện nay. Khi khách hàng liên tục đầu tư vào đất nền, đẩy mức giá tăng lên quá cao so với giá trị thực có thể sẽ đưa thị trường lặp lại tình trạng bong bóng.Giá đất nền còn tăng nóngTheo Công ty cổ phần DKRA Việt Nam, trong quý 1/2018, TP.HCM có khoảng 970 nền đất cung cấp ra thị trường, bằng 44% so với nguồn cung của quý trước và bằng 106% so với cùng kỳ quý 1/2017.Đáng chú ý, khu đông tiếp tục dẫn đầu khi chiếm đến 52% nguồn cung và 62% lượng tiêu thụ của toàn thị trường. Đặc biệt, tỷ lệ tiêu thụ đất nền phân lô của riêng khu vực này đạt tới 100%. Giá đất khu đông cũng tăng 5-10% so với quý trước, riêng khu vực quận 2 giá đất tăng 15-20% so với quý trước.Ông Phạm Lâm - CEO DKRA Việt Nam nói mặc dù vừa trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, song ngay từ những ngày đầu năm 2018, thị trường đất nền vùng ven TP.HCM và các tỉnh giáp ranh vô cùng sôi nổi với hàng loạt dự án mở bán, công bố ra thị trường. Các giao dịch cũng diễn ra tấp nập, chủ yếu tập trung tại khu vực Long An, Đồng Nai, Bình Dương.Hầu hết các dự án đất nền vùng ven đều có thanh khoản cao, tốc độ ra hàng nhanh. Điều này chứng tỏ nhu cầu của khách mua khá cao và đất nền vẫn là lựa chọn hàng đầu của người mua, trong đó đa số là khách hàng đầu tư, chiếm khoảng 70-80%. Giá đất nền đến cuối năm cũng có thể tiếp tục tăng dù không đột biến như qúy 1/2017.Cơn sốt kéo dài sẽ nguy hiểm cho thị trườngTheo ông Lâm, có nhiều nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp tác động đến việc tạo sóng của thị trường đất nền vùng ven thời gian vừa qua. Đầu tiên là tư duy tâm lý “đất là vĩnh viễn” vẫn còn ảnh hưởng nhiều đến khách mua.Thứ hai là sau Tết là thời điểm nhiều người sử dụng các thành quả, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sản xuất của năm trước bằng việc tái đầu tư, kinh doanh.Thứ ba, tỷ lệ lợi nhuận của phân khúc đất nền luôn cao hơn so với các phân khúc khác.Thứ tư là thị trường đất nền tại khu vực TP.HCM tiếp tục khan hiếm nguồn cung mới và giá đã tăng khá cao, hạn chế đối tượng khách đầu tư, trong khi giá đất nền phân lô ở các tỉnh đang thấp, đa dạng về giá trị đầu tư, tiềm năng tăng trưởng cao từ đó tạo động lực để khách mua tìm kiếm đầu tư vào thị trường đất nền vùng ven.Thứ năm, các thông tin quy hoạch vùng, sự phát triển hạ tầng giao thông từ TP.HCM tới các tỉnh vùng ven cũng là nguyên nhân quan trọng khiến thị trường này thêm khởi sắc.Ngoài ra, ông Lâm cho biết một yếu tố khác cũng góp phần ảnh hưởng đến tâm lý của khách đầu tư là lãi suất tiền gửi ngân hàng khá ổn định ở mức trung bình. Một vài thông tin hoặc sự cố bất lợi trong lĩnh vực ngân hàng thời gian qua là nguyên nhân tác động khiến người mua lựa chọn các kênh đầu tư có tính an toàn cao như bất động sản, nhất là đất nền.“DKRA dự báo mức giá đất nền đến cuối năm nay có thể tiếp tục tăng dù không đột biến như quý 1/2017. Qua đó, đất nền vẫn tạo mức lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư so với các phân khúc khác.Mặc dù vậy, cơn sốt này sẽ có những tác động nguy hiểm nếu cứ tiếp tục kéo dài và mức tăng không được kiểm soát. Điển hình là khi khách hàng liên tục đầu tư vào đất nền đẩy mức giá tăng lên quá cao so với giá trị thực, giá tăng không kiểm soát có thể sẽ đưa thị trường lặp lại tình trạng bong bóng.Việc tập trung đầu tư vào đất nền cũng làm mất cân bằng thị trường, các giao dịch và nguồn tài chính dành cho các phân khúc khác có thể sẽ bị chia sẻ. Việc giao dịch nhiều lần sẽ làm cho thị trường mất cân đối, tiến trình đô thị hóa đình trệ.Làn sóng đầu tư vào thị trường đất nền vùng ven sẽ chỉ có tác động tích cực đến nền kinh tế khi được kiểm soát chặt chẽ và có những điều kiện thích hợp. Cụ thể, thị trường bất động sản địa phương đó sẽ sôi động về trước mắt, tạo sự hấp dẫn phát triển các loại hình dịch vụ đi kèm.