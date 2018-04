Nga: Tình Báo Anh Quốc Dựng Lên Vụ Ám Sát Skripal

LIÊN HIỆP QUỐC - ĐS Vasily Nebenzya, là đại diện Nga tại LHQ, quy trách vương quốc UK trong vụ hạ độc cựu điệp viên Seigei Skripal đầu Tháng 3 - lên tiếng tại HĐ Bảo An, ông Nebenzya kể ra nhiều điểm bất nhất trong ứng phó của chính quyền bản xứ tiếp theo vụ ám sát tại Salisbury.Ông nhân mạnh: chúng tôi giả định với mức độ cao của khả thể (như London) rằng tình báo của 1 số nước đứng phiá sau vụ khiêu khích lớn này. Đại diện của Moscow đặt vấn đề “Quý vị không thể giả định 1 vụ ngụy tạo hay hơn chăng?” – ông Nebenza cho hay: UK từng nhận có sở hữu độc chất dùng trong vụ Skripal, và nhắc lại rằng Nga không nắm tác quyền của độc chất Novichok, là thứ không xa lạ với khoa học gia và từng đuợc phát triển tại UK, tại Hoa Kỳ. ĐS Nga nhấn mạnh: nhiều nghi vấn chưa có giải đáp, và khuyến cáo “Đừng nghịch lửa”.ĐS Karen Pierce đại diện UK nói: không thuyết giảng đạo lý hay trách nhiệm trong lúc HĐ Bảo An thảo luận vấn đề khi 1 chính quyền ra sức ngăn trở điều tra về xử dụng vũ khí hoá học tại Syria. Bà tỏ ý lo sợ rằng Nga có giấu giếm điều gì đó.Về phiá mình, Hoa Kỳ tái xác nhận hậu thuẫn đồng minh UK và lên án Nga về giả thuyết âm mưu.Ngoài ra, nguồn tin từ Moscow cho hay: đại biểu chính phủ tại vùng Volga bác tin từ thẩm quyền UK theo đó hoá chất dùng hạ độc cha con Skripal có xuất xứ là 1 cơ sở quân sự ven sông Volga.Báo The Times đưa tin: độc chất Novichok đuợc sản xuất tại 1 Phòng thí nghiệm quân đội tại Shikhany, ở hướng đông nam Moscow.Ông Mikhail Babich là đại diện chính quyền trung ương tại vùng Volga khẳng định: mọi nơi tồn trữ vũ khí hoá học đều đuợc biết, và không gồm Phòng thí nghiệm này.Nhà báo nhắc lại: TT Putin tuyên bố vào Tháng 9-2017 rằng tất cả vũ khí hoá học sau cùng đã bị phá hủy.