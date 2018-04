Tâm Tình Thầy Trò: Bệnh Tự Kỷ (tiếp theo và hết)

Chị Tường Chinh.

Chúng ta đã lần lượt tìm hiểu những nguyên nhân khiến trẻ bị mắc chứng tự kỷ cùng cách chữa trị phần nhiều là sự trợ giúp gần gũi nhất của gia đình. Nếu nguyên nhân khiến trẻ chậm nói là do yếu tố tâm lý, thì cần phải áp dụng các phương pháp theo sự chỉ dẫn của bác sĩ tâm lý. Bên cạnh đó, gia đình cần nhiều thời gian quan tâm tới bé hơn, cần có thời gian để cho bé có thời gian tự lập và có cơ hội để phát triển ngôn ngữ.Nếu nguyên nhân phát xuất từ các yếu tố thính lực của trẻ thì cũng không nên quá lo lắng. Trước 5 tuổi việc điều trị cho trẻ vẫn rất khả quan bằng cách phẫu thuật. Nếu trường hợp xấu nhất không nghe được thì có thể cho trẻ máy trợ thính.Nếu nguyên nhân xuất phát từ vùng não bộ ảnh hưởng đến ngôn ngữ thì cần phải có những tác động tích cực về khu vực này. Cha mẹ cần xem xét lại chế độ ăn uống và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đặc biệt là các loại vitamin và số lượng cần thiết cho sự phát triển não bộ chưa? Đôi khi chế độ ăn uống cung cấp không đầy đủ các loại vitamin thiếu hoặc cho trẻ ăn uống kém, hấp thụ kém, thiếu dinh dưỡng.. Chăm sóc phát triển ngôn ngữ ở trẻ chậm nói.Cha mẹ luôn là người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Do đó, cha mẹ cần phải khuyến khích trẻ tập nói ngay từ khi còn nhỏ.Cha mẹ cần nói chuyện thường xuyên với trẻ, đọc sách, đọc truyện cho trẻ nghe. Có thể dạy trẻ ngôn ngữ bằng cách chỉ vào các đồ vật trong nhà và đọc to tên của những đồ vật đó. Lưu ý không nên ép trẻ nói nhưng đừng quên khen ngợi, vỗ tay mỗi khi trẻ phát âm được một từ nào đó. Đừng lơ là mỗi khi nói chuyện với con, cha mẹ phải thật tập trung và chú ý lắng nghe để trẻ có thời gian chuẩn bị cho những từ sắp nói.Đừng nôn nóng khi dạy trẻ tập nói. Dạy trẻ những từ đơn giản trước. Tốt nhất nên bắt đầu từ những từ ngữ liên quan đến sự giao tiếp hằng ngày. Phụ huynh có thể xử dụng hình ảnh và điệu bộ để dạy con giao tiếp trước với lòng kiên nhẫn, đây là tiền đề để giúp con học rất tốt. Bên cạnh đó cha mẹ cần kiểm soát thời gian xem ti vi, chơi game của trẻ con. Nếu lúc trẻ xem ti vi, cha mẹ cần ngồi bên cạnh để hướng dẫn, giải thích hình ảnh, từ ngữ để tạo thói quen giao tiếp hai chiều với trẻ. (Hết).