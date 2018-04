Thêm 1 Tướng Công An Bị Bắt

Trong hình là Tướng Phan Văn Vĩnh bị bắt.

Lại thêm một tướng công an CSVN bịt bắt vì tội tổ chức đánh cờ bạc, theo tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 6 tháng 4.Bản tin RFA viết rằng, “Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng Tổng cục trưởng Cảnh sát thuộc Bộ Công an về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”“Quyết định trên được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đưa ra chiều ngày 6/4.“Theo Cơ quan an ninh điều tra, ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố vì liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với quy mô lên tới hàng ngàn tỷ đồng do hai ông Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Ông Vĩnh bị bắt tạm giam thời hạn 3 tháng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 356 Bộ luật Hình sự.“Hồi trung tuần tháng ba, Cơ quan điều tra Phú Thọ đã làm việc với ông Vĩnh để thu thập thông tin liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, khi đó cơ quan điều tra không tiết lộ nội dung buổi làm việc.“Trước đó vào ngày 11/3, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 về tội tổ chức đánh bạc.”Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Hai ông tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa là hai cựu cán bộ cấp cao của ngành công an bị khởi tố liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với quy mô lên tới hàng ngàn tỷ đồng.“Bộ Công an Việt Nam đã cho biết những thông tin ban đầu về vụ việc sử dụng internet để thực hiện chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ cùng với một số tỉnh và thành phố khác.”