Lâm Đồng: Công An Tra Hỏi, Thẩm Vấn Chánh Trị Sự Hứa Phi Tại Nhà

Công an Lâm Đồng, Đức Trọng đang tra hỏi Chánh Trị Sự Hứa Phi ngày 4/4/2018.

Sau đây là Thông Cáo Báo Chí của Hôi Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam.Thông cáo báo chíVề việc CÔNG AN TRA HỎI VÀ THẨM VẤN CHÁNH TRỊ SỰ HỨA PHI TẠI NHÀĐức Trọng, Lâm Đồng – 4/4/2018 - Chánh Trị Sự (CTS) Hứa Phi, Trưởng Khối Nhơn Sanh Cao Đài Chơn Truyền độc lập với Cao Đài do nhà nước kiểm soát, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam và Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Việt Nam, từ Việt Nam cho biết lúc 8 giờ sáng Thứ Tư 4 tháng 4 năm 2018, trên 10 công an tỉnh Lâm Đồng và Huyện Đức Trọng, Việt Nam đã đến nhà tra hỏi, thẩm vấn và hăm dọa trong lúc ông vẫn chưa bình phục sau khi bị liệt nửa thân bên trái do công an đấu tố hội đồng ngày 31/1/2018.Họ đã tra hỏi gắt gao về nhiều vấn đề cho là CTS đã có những hành động sai trái, chống phá và nói xấu nhà nước trong 3 đoạn video clip: Một video do Diễm Thi đài RFA phỏng vấn, một video khi nằm trên giường bệnh, một video tố cáo công an bao vây không cho ông gặp phái đoàn tổng lãnh sự Hoa Kỳ và Canada tháng 3, 2018 tại Sài gon.Về đoạn video clip CTS nằm trên giường bệnh trình bày về tâm huyết của ông là mong muốn “người dân (ý nói nhà cầm quyền) phải lo cho người dân Việt Nam, lo cho vẹn toàn lãnh thổ, cho có tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo”, lúc nào ông cũng lo cho công việc này, công an trách CTS Hứa Phi đã nói “quá trớn”, nhưng CTS Hứa Phi xác nhận không quá trớn mà đó là sự thật ông phải nói.Về Video clip thứ hai CTS Hứa Phi nói rằng nhà cầm quyền đã “ngăn cản không cho ông đến gặp phái đoàn Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ và Canada” ngày 19/3/2018 tại chùa Giác Hoa, Sài gòn, công an đã xẳng giọng nói: “chúng tôi có đàn áp đâu mà anh nói như vậy”. CTS Hứa Phi trả lời: bằng chứng là “các anh canh ngõ, canh cửa, ném trứng thối vào nhà, canh gác xung quanh nhà 24/24 thì tại sao nói không đàn áp?Công an vẫn kết luận và hăm họa là CTS Hứa Phi đã “vi phạm Pháp luật có thể bị xử phạt hành chánh.” CTS trả lời: “Tôi nói lên sự thật những gì chính quyền đã làm để mọi người dân biết, đâu có nói gì sai trái tôi không vi phạm Pháp luật”.Công an tiếp tục tra hỏi “làm thế nào người ở hải ngoại” liên lạc được với CTS Hứa Phi, ông trả lời “họ liên lạc với tôi qua số điện thoại công khai của tôi, ai liên lạc thì tôi trả lời.”Công an còn hỏi thêm nhiều vấn đề linh tinh khác, CTS Hứa Phi đã đáp trả thỏa đáng. CTS còn khuyên công an: “các anh lãnh lương của nhà nước, thì các anh cứ làm công việc của quý anh, nhưng ngoài ra các anh cần phải còn có tình người”. Ông nói: “Tôi là một công dân Việt Nam, là người của tôn giáo, tôi không có thù hận ai hết, nhưng những gì trái với lương tâm tôi phải lên tiếng, Còn tôn giáo thì lúc nào cũng bênh vực những kẻ yếu hèn, lúc nào cũng kêu gọi những người lầm lỡ hãy quay về nẻo chính. Đó là tánh bổn thiện của tôn giáo nên tôi phải thực hiện”.Đề cập việc CTS Hứa Phi tham gia Hội Đồng Liên Tôn và Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, cũng như cố vấn cho nhiều tổ chức, để vuốt ve, công an nói: “việc tham gia là quyền của anh, chúng tôi không xen vào”, CTS Hứa Phi tỏ vẻ nghi ngờ: “Nếu các anh tôn trọng và thức tỉnh như vậy là tốt, tôi mong rằng lời nói đó là sự thật”.CTS cho biết tên của một viên công an là Giang, điều tra viên thuộc công an Đức Trọng, một người khác tên Việt, cũng là công an huyện Đức Trọng, còn 6-7 người khác thì ngồi nghe, ông không hỏi tên.Một công an cuối cùng hăm dọa: trong vòng 6 tháng nếu không sửa đổi sẽ “tiếp tục làm “.Cũng xin nhắc lại là ngày 31-1-2018 công an Lâm Đồng và Đức Trọng đã dùng xe taxi áp tải CTS lên đồn công an thay phiên nhau tra khảo, đấu tố theo kiểu hội đồng, khiến ông bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người bên trái, nhưng vẫn không cho đi chữa trị khẩn cấp. May nhờ người nhà sau nhiều ngày bị bao vậy, nửa đêm lén đưa ông về Sài gòn chữa trị nên mới tạm qua cơn nguy cấp nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, công an lại còn thường xuyên đến nhà tra hỏi, đòi lên đồn gặp công an, nhưng ông cương quyết từ chối cho rằng ông đã không làm gì sai trái hơn nữa ông còn đang bệnh.Trong vụ này, công an địa phương đã đánh trọng thương ông Trương Văn Kim, một cựu tù nhân lương tâm, bị gẫy 3 xương sườn, và anh Bạch Ý, bị bầm tím mặt và thân thểi, là những người quen thân dự tính đến thăm Chánh Trị Sự Hứa Phi.PVLK 5/4/2018Xin xem thêmhttp://www.lienketqnhn.org/tin-tuc/tin-viet-nam/cong-an-tra-hoi-va-tham-van-cts-hua-phi-ngay-4-4-2018/