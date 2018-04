Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Kỷ Niệm 8 Năm Thành Lập; Ra Mắt Sách ‘Tưởng Niệm và Vinh Danh Cố Nhạc Sĩ Anh Bằng’

Trong kỷ niệm 8 năm thành lập Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và giới thiệu sách “Tưởng Niệm và Vinh Danh Cố Nhạc Sĩ Anh Bằng.”

Santa Ana (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Majesty vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLBTNS) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 8 năm thành lập CLBTNS, và ra mắt sách “Tưởng Niệm & Vinh Danh Cố Nhạc Sĩ Anh Bằng” Hơn 500 người tham dự buổi tiệc, trong đó có qúy vị Giáo Sư, qúy vị dân cử, đại diện dân cử, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu.Theo thông lệ hàng năm, cứ vào Tháng Ba, CLB TNS lại tổ chức kỷ niệm ngày thành lập. Đặc biệt năm nay có chương trình ra mắt sách “Tưởng Niệm và Vinh Danh Cố Nhạc Sĩ Anh Bằng” là một trong những người cùng Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng đứng ra thành lập CLB TNS cách đây 8 năm.Điều hợp chương trình gồm các MC: Cao Minh Hưng, Như Hảo Lisa Trần, Hồng Vân và Hạnh Lê.Mở đầu buổi lễ, Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng, Hội Trưởng CLBTNS lên ngỏ lời chào mừng qúy quan khách và đồng hương tham dự, sau đó ông điều khiển chương trình nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do Ban hợp ca CLBTNS và Ban Thiếu Nhi CLBTNS phụ trách.Sau phần nghi thức tòan ban cùng hát bản “Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc”. Tiếp theo ông mời tất cả qúy thành viên trong Ban Cố Vấn, Ban Chấp Hành Trung Ương CLBTNS lên chào mừng quan khách và đồng hương.Ông nói: “Xin thay mặt các anh chị em trong Ban Tổ Chức, chúng tôi xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị và các anh chị có mặt chung vui trong chương trình kỷ niệm 8 Năm Thành Lập Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.Thật là một niềm vui và hân hạnh khi được tiếp đón hơn 500 quý vị quan khách và các cơ quan truyền thông báo chí có mặt ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý vị đã nói lên sự hỗ trợ và thương mến dành cho CLB Tình Nghệ Sĩ.Hàng năm, cứ vào tháng 3, CLB Tình Nghệ Sĩ lại tổ chức chương trình kỷ niệm ngày thành lập. Đây cũng là một dịp để chúng tôi gặp lại các quý vị Cố vấn, các vị Niên trưởng, các anh chị em thành viên và bạn bè thân hữu từ ở các nơi xa về tham dự. Thấm thoát đã 8 năm trôi qua kể từ khi CLB Tình Nghệ Sĩ được thành lập cho đến hôm nay. Trong 8 năm qua, các anh chị em luôn cố gắng thực hiện những mục đích mà CLB Tình Nghệ đề ra từ ngày đầu thành lập, và đó cũng là ước nguyện của cố Nhạc sĩ Anh Bằng, người đồng sáng lập.Ba mục đích chính của CLB TNS là:1. Bảo tồn và phát huy nền văn hoá Việt Nam ở hải ngoại.2. Nâng đỡ và đào tạo những tài năng trẻ.3. Yểm trợ những sinh hoạt đấu tranh cho Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền cho quê hương Việt Nam.Với những mục đích này, trong 8 năm qua, CLB Tình Nghệ Sĩ đã phát triển các chi nhánh đến các thành phố lớn ở Hoa Kỳ như San Diego, San Jose, Houston, Atlanta, Florida, Arizona, Washington DC, cũng như ở các quốc gia khác trên thế giới như Pháp, Đức, Úc Châu, v.v... Ban Văn Nghệ của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ ngày càng lớn mạnh và tiếp tục mang tiếng hát lời ca đến các chương trình sinh hoạt của cộng đồng người Việt của chúng ta. Đặc biệt trong 2 năm qua, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ với những lớp học hát và múa cho các em thiếu nhi hoàn toàn miễn phí vào cuối tuần, với ước mong đào tạo những mầm non mới tiếp nối công việc giữ gìn nền văn hóa và đặc biệt là nêu cao chính nghĩa của người Việt Quốc Gia.Một lần nữa, chúng tôi xin cám ơn sự hiện diện và sự hỗ trợ của quý vị quan khách, các hội đoàn, các bạn bè thân hữu cũng như các cơ quan truyền thông báo chí có mặt ngày hôm nay để chung vui trong dịp CLB Tình Nghệ Sĩ tròn 8 tuổi cũng như đặc biệt trong dịp ra mắt quyển sách Vinh Danh và Tưởng Niệm Cố Nhạc Sĩ Anh Bằng, Người Nhạc Sĩ của Dân Tộc Việt Nam. Chúng tôi xin cám ơn hơn 40 tác giả đã đóng góp nhiều bài viết giá trị, chia sẻ những kỷ niệm quý giá về Nhạc sĩ Anh Bằng trong quyển sách này cũng như các vị trong Ban Biên Tập.Chúng tôi cũng xin cám ơn các quý vị trong Ban Cố Vấn, các anh chị trong Ban Chấp Hành, các anh chị em thành viên khắp nơi luôn quan tâm và hỗ trợ cho các sinh hoạt, các vị phụ huynh, các Thầy Cô, và đặc biệt là các anh chị em trong Ban Văn Nghệ của CLB TNS đã luôn sát cánh, đoàn kết và hy sinh rất nhiều thời gian trong những năm tháng qua.”Tiếp theo Ban tổ chức mời các nhà bảo trơ lên sân khấu để ban tổ chức cảm ơn, có rất nhiều nhà bảo trợ cho CLBTNS và chương trình các em Thiếu Nhi trong đó có Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, Viện Chủ Viện Truyền Thống Minh Đăng Quang, Tổ Đình Giác Nhiên vì bận công tác Phật sự không đến tham dự đã cử Sư Cô Thích Nữ Hoa Liên, Trụ Trì Tổ Đình Giác Nhiên đến tham dự, Sư Cô Hoa Liên thay mặt Sư Cô Ngọc Liên đã trao cho Ban tổ chức một tấm check $1,000 để yểm trợ cho các em thiếu nhi trong các sinh hoạt, Sư Cô nói: “Đây là việc làm rất đáng khuyến khích, để các em có dịp tiếp nối cha anh góp phần duy trì và phát huy tinh thần văn hóa dân tộc tại xứ người.”Hoa Hậu Di Ái Hồng Sâm, giám đốc đài truyền hình Asian World Media cũng đã nói: “Tôi rất hân hạnh được bảo trợ cho CLB Tình Nghệ Sĩ trong việc bảo tồn văn hóa và lịch sử Việt Nam tại hải ngoại. Tôi rất cảm động khi thấy nhạc sĩ Cao Minh Hưng hướng dẫn các thành viên thiếu nhi đến đài truyền hình của chúng tôi trong những tà áo dài dễ thương và hát tiếng Việt một cách thành thạo hứa sẽ yểm trợ chương trình thiếu nhi hoàn toàn miễn phí vào cuối tuần.”Trong phần giới thiệu sách “Vinh Danh và Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Anh Bằng”, ông Trần Thăng, cháu ruột của cố nhạc sĩ Anh Bằng cho biết: “Đọc cuốn sách này, tôi được biết nhiều hơn về chú Anh Bằng của tôi, mặc dù tôi là người rất gần với chú. Cũng có nhiều điều cho tôi có cơ hội để tôi nói ra những cái mà nhiều người không biết rõ. Tôi xin cám ơn tất cả những tác giả, những sáng tác thơ nhạc đã nói rất nhiều về chú Anh Bằng.”Trong lời phát biểu của qúy vị dân cử, đại diện dân cử qúy vị Giáo Sư, Nhân sĩ…. tất cả mọi người đều ca ngợi những đóng góp giá trị của CLBTNS trong sinh hoạt chung của cộng đồng người Việt Quốc Gia trong 8 năm qua, nhất là về phương diện đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.Kể từ ngày bắt đầu thực hiện chương trình “Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ” CLBTNS đã cố gắng không ngừng, qua những lần trình diễn các em đã thể hiện được trình độ, khả năng cũng như sự hiểu biết của các em đã làm cho đồng hương hết lời khen ngợi qua những bản nhạc đấu tranh, những bản tình ca quê hương... Đặc biệt là bản nhạc “Hào Khí Việt Nam” qua những lần trình diễn các em đã thể hiện được tinh thần bất khuất của dân tộc. Đây là việc làm mà các anh chị trong CLBTNS đã bỏ ra rất nhiều công sức để mở các lớp dạy hát dạỳ múa cho các em, cố gắng tạo những mầm non tương lai để tiếp nối công việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa nhân bản của cộng đồng người Việt Quốc Gia tại hải ngoại.Chương trình có phần trình diễn văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu và anh chị em trong CLBTNS trình diễn qua các tiết mục đơn ca, hợp ca, nhạc cảnh, đặc biệt có màn trình diễn Fashion Show “Tà Áo Dài” do Nhạc sĩ Cao Minh Hưng sáng tác qua phần trình diễn của các chị trong CLBTNS.Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Lisa Trần (714)-837-5793, Cao Minh Hưng (714-403-9315), hoặc email: caulacbotinhnghesi@yahoo.com