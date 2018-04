Đằng Sau Chuyến Viếng Thăm Paris của Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn thị Cỏ MayỞ Việt nam ai cũng biết Nguyễn Phú Trọng là con người quyền lực mạnh tột đỉnh. Tự cho phép vượt qua mọi chi phối, từ luật Pháp chánh thức của chế độ tới nội qui điều lệ của đảng cộng sản mà ông ta là đảng viên.Vậy mà hôm tuần rồi tới Paris, Nguyễn Phú Trọng lại được chánh phủ Pháp đón tiếp với nghi lễ ngoại giao quá thấp. Phải chăng vì trong quan hệ cấp quốc gia, Trọng chỉ là một công dân của nước chxhcn/vn mà thôi. Còn cái chức danh "đảng trưởng" của Trọng, nếu dựa vào đó thì có lẽ Trọng đáng bị giữ lại chờ đưa ra Tòa Hình sự Quốc tế hoặc Tòa án Pháp lý Quốc tế để xét sử về tội chống nhơn loại từ thời Hồ Chí Minh mà Trọng ngày nay, với tư cách "đảng trưởng", là kẻ thừa kế chính danh và hợp Pháp .Về danh dự, đảng cộng sản liên-xô và đông âu sụp đổ chỉ vì bị nhân dân tẩy chay. Cái đảng của Nguyễn Phú Trọng ở Hà nội chỉ là thứ "băng đảng thổ phỉ nhơn danh đảng cách mạng"(*) (Nguyễn Bình Phương, Xe lên, xe xuống, Diễn Đàn Thế kỷ, Huê kỳ. Có lần Trùm phỉ Chu Chồ Sền bảo Tướng Quân Đội Nhân dân Chu Văn Tấn : (*)"Chúng mày vì nghèo khổ mà đi làm cách mạng. Chúng tao vì nghèo khổ mà đi ăn cướp. Thế là giống nhau") thì đảng trưởng của nó chắc chắn không có một nước văn minh nào có can đảm đón tiếp như quốc khách. Tuy nhiên, theo một tin hành lang của Điện Elysée, thì “cái đằng sau” chuyến đi của Trọng mới là quan trọng vì đó mới là mục đích chánh. Vấn đề thể diện của Trọng, đối với chính Trọng, trong lúc này không phải thật sự quan trọng. Vậy “cái đằng sau” đó là cái gì mà ghê gớm thế?Khi Trọng tớiHôm Chủ nhựt 25/03 Trọng tới Paris, ở Paris có cuộc biểu tình tuần hành của thợ thuyền do các nghiệp đoàn tổ chức. Mà nghiệp đoàn Pháp gốc khuynh tả. CGT trước đây là một bộ phận của đảng cộng sản Pháp nay đã tách ra, chuyển mình làm một nghiệp đoàn công nhơn “thuần túy” nhưng vẫn còn nặng tinh thần “đấu tranh giai cấp”. Vẫn phô trương biểu ngữ “Soviet Suprême” khi biểu tình hoặc khi Tổng Bí thư Martinez nói chuyện. Biểu tình hôm đó, như những cuộc biểu tình khác, tập hợp ở Công Trường Cộng Hòa (Paris X), tuần hành tới Công trường Bastille (Parìs XI). Thường có biểu tình là có bạo động, đập phá, cướp giựt hàng hóa của các cửa hàng, đốt xe đắc tiền, hành hung cảnh sát giử trật tự, …Biểu tình hôm ấy khá đặc biệt. Bổng người ta trông thấy có năm bảy thanh niên người Việt nam chen nhau trong hàng ngủ công nhơn Pháp , cầm cờ đỏ sao vàng của nước chxhcn.vn, phất cao để làm cho hai bên đường dễ trông thấy sự có mặt của họ.Tới Bastille, họ bắt chước bạo động cho có vẻ hào hùng chăng? Cảnh sát đứng giàn ngang trên đường tuần hành của đoàn biểu tình để kịp ngăn chặn bạo động. Tới đây, họ xông vào, xịt hơi cay, dùi cui đập túi bụi làm cho một tên lổ đầu, chảy máu, quăn cờ đỏ sao vàng, nằm dài trên đường, ôm đầu máu. Mấy tên còn lại vội vứt cờ trên lề đường, cao giò chạy thoát thân.Năm bảy tên này hôm ấy biểu tình chắc phải do Đại sứ quán hà nội tổ chức vì muốn lợi dụng cuộc biểu tình đông đảo của công nhơn, trương cờ lên, nghĩ chắc sẽ có người tới hỏi cho biết họ là ai, đi biểu tình nhằm mục đích gì? Họ sẽ nói đi biểu tình để chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm viếng nước Pháp theo lời mời của Tổng thống Macron? Và sẽ là cơ hội cho báo chí ở Hà nội viết bài ca ngợi, bốc thơm thành tích của Đại sứ quán Hà nội ở Paris và đồng thời cũng để “đáp lễ” cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt ở Paris hôm ấy trước Sứ quán Hà nội, đả đảo Nguyễn Phú Trọng, tên tội phạm nhơn quyền ở Việt nam, ngay trên đường di chuyển của Trọng.Nhưng kết quả thảm hại, nào có ai ngờ trước được! Không thấy báo chí hà nội tường thuật. Cả báo Nhân Dân cũng không!Người Việt với chứng minh nhân dân ở ĐứcNgười Việt từ Việt nam tới các nước Singapour, Nhựt, Anh, … thưòng bị nhiều tiếng xấu vì những hành vi phạm Pháp như ăn cắp, làm những nghề bị luật Pháp cấm, trong quan hệ xã hội, thiếu lễ độ tối thiểu, … Singapour đã đuổi nhiều người trờ về khi nhập cảnh. Nhựt mướn máy bay chở những thanh niên bị bắt vì tội ăn cắp trả về Việt nam. Tuy đó cũng là những tội hình sự nhưng không nghiêm trọng bằng trong gần đây, Đức đã bắt người Việt nam công dân chxhcn/vn ở tại Đức về tội buôn bán xì-ke, mang trên người võ khí sát thương như súng lục loại nhỏ, và cả súng ám sát, loại đặc biệt của giới tình báo, dưới dạng cây viết chì với cả một khối đạn. Không riêng dư luận Đức kinh ngạc khi đọc tin tức trên báo chí Đức, mà cả cộng đồng người Việt ở Đức (Tây Đức) cũng lo lắng vì an ninh trong đời sống hằng ngày ngày càng xấu thêm do chính khối người Việt nam ở phiá Đông Đức củ gây ra (với chứng minh nhân dân chxhcn/vn).Chuyện xảy ra hôm 23/02/2018 tại xa lộ A52, gần thành phố Mưnchengladbach.Phản ứng về tin trên, bà Hồng, một phụ nữ Việt nam đang giảng dạy tại một trường Đại học ở Tây Đức, bày tò sự lo lắng: Tôi thấy lo lắng lắm, giờ đến những chỗ tụ tập đông người Việt phải cẩn thận, vì có thể những tên tội phạm nguy hiểm đó sẽ trà trộn và dễ dàng đến gần ám sát bất cứ ai chúng muốn.Một người hoạt động trong cộng đồng người Việt nhiều năm ở Berlin tâm sự thêm: “Vụ bắt giữ người sở hữu vũ khí đặc biệt nguy hiểm này làm tôi nghĩ tới thủ đoạn ám sát tinh vị như trường hợp cựu điệp viên Nga Litvinenko thiệt mạng vào năm 2006 sau khi uống trà xanh có tẩm phóng xạ polonium-210 tại London hay vụ cô Đoàn Thị Hương mang thông hành chxhcn/vn đã ám sát ông Kim Jong Nam, anh của lãnh tụ Bắc hàn, bằng chất VX ở Mã-lai.Bà Liên, Chủ tịch một hội đoàn người Việt tại Tây Berlin, cũng tỏ ra lo lắng và chia sẻ ´´ Từ nay, người Việt sống ở Đức chống nhà cầm quyền hà nội vi phạm nhơn quyền rất có thể gặp nguy hiểm từ những loại vũ khí chuyên dùng để ám sát này”.Tại Cộng Hòa Séc, một doanh nhơn người Việt điện thoại qua Berlin, hỏi về thân nhân của nghi phạm vừa bị bắt giữ, bộc bạnh sự lo sợ của mình. Tôi đã sống ở đây hàng chục năm mà chưa từng thấy loại súng được ngụy trang như cây bút viết đó, nó thực sự nguy hiểm và có lẽ được dành để trang bị cho hoạt động của mật vụ Việt Nam, cả với 192 viên đạn. Tại Séc cũng không thể đơn giản mua được vũ khí như vậy. Nguồn súng ngắn và đạn thường được tuồn lậu sang đây từ Nga hoặc Ukraine.Vị doanh nhơn nói thêm Tôi nghi ngờ người Việt Nam bị bắt hôm 23.2 vừa qua có lẽ đã hoạt động ở chợ Sapa, nơi tập trung nhiều người Việt.Theo Thời Báo (thoibao.de) ở Đức, vào tháng 2/2018, cũng tại khu chợ Sapa, đã có cuộc khám xét của cảnh sát đặc biệt Séc để bắt giữ và dẫn độ ông Nguyễn Hải Long, chủ một cửa hàng chuyển tiền ở đây sang Đức vì bị nghi ngờ hoạt động gián điệp trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.Khẩu súng mà cảnh sát thu giữ được của thanh niên Việt Nam có hiệu Astra, là loại súng ngắn bán tự động rất tốt và hiệu quả cao cho việc tiêu diệt mục tiêu ở cự ly gần. Súng có đánh dấu số sê-ri (113XXX), được sản xuất hàng loạt trong khoảng thời gian từ 1960 đến 1968, băng đạn 6 viên nạp nhanh. Súng có giá bán khoảng 500 Euro trên thị trường ´´chợ đen´´ ở châu Âu.Người am hiểu súng cho biết thêm về súng viết chỉ Hệ thống cò nằm ở giữa thân cây viết. Khi phát hỏa, đạn súng có thể tạo nên một vùng sát thương lớn. Súng bắn đạn chì hoặc đạn 6 ly. Nếu bắn ở cự ly dưới 5 m, khả năng sát thương của súng này không thua gì súng quân đội”.Vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đã làm căng thẳng chưa từng có quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Nhưng ngay sau đó, xuất hiện vài người Việt tại thành phố Munchen nhắn tin hăm dọa công khai nhà báo Đức với lời mời ´´ăn tiết canh ngan´´ - tiếng lóng ám chỉ sẽ bị giết hại bất cứ lúc nào. Còn nhóm ở Berlin cũng công khai kêu gọi đánh bom bẩn hội nghị của Đức.Bắt cóc, đe dọa chưa đủ, phải chăng những loại vũ khí trên đang được âm thầm đưa vào Đức để cán bộ vc thực hiện những hành động ám sát tiếp theo?Với chỉ thị của ai?Cơ sở truyền thông Đức Suddeutsche Zeitung (theo Thời báo ở Đức) cho bìết người chỉ huy trực tiếp vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là Phó Giám đốc tình báo Đường Minh Hưng. Ông này có mặt tại Berlin 5, 6 ngày vào thời điểm Thanh bị bắt cóc. Công tố viện Đức đang xúc tiến hồ sơ truy tố tên Hưng.Hà nội chẳng những không trả lời yêu cầu ôn hòa của chánh phủ Đức, Nguyễn Phú Trọng còn tuyên bố “Thanh tự nguyện trình diện để nhận tội”. Khi tinh hinh bang giao giửa hai nước trở nên gay gắc, ông Trọng vẫn điềm nhiên “ Ta cứ lo giải quyết nội tình của ta là ưu tiên”.Với tư cách Tổng Bí thư đảng cộng sản, mà đảng cộng sản là cơ quan lãnh đạo toàn diện Việt nam thì vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ ăn cắp, buôn bán phạm Pháp , vũ khí lậu, bạo loạn, bắt người, giết người mang chứng minh nhân dân chxhcn/vn ở ngoại quốc, …Trọng đều trách nhiệm.Tháng 12/2010, Tòa thượng thẩm Paris xét sử 14 viên chức cao cấp của chế độ Pinochet, buộc tội những người này “đàn áp, tra tấn, thủ tiêu những người chống đối ôn hòa chế độ độc tài Pinochet”. Dư luận cho đây là một vụ án tội phạm quốc tế lịch sử. Vụ án cho thấy người bị truy tố không phải chỉ là những viên chức của chế độ, mà còn là bản thân chế độ độc tài. Nạn nhơn là 4 người chí-lợi (Chili). Nhưng có vụ án lịch sử vì có thân nhơn của nạn nhơn và các hội nhơn quyền hợp nhau thưa thủ phạm.Việt nam khó làm việc này vì thứ “văn hóa chín bỏ làm mười”. Chuyện không phải hảy quên đi, chờ ngày mai sẽ tươi sang! Và điều quan trọng trước mắt là còn về Vìệt nam thăm bà con, gia đình, và du hí!Thế mới biết vc đại gìan, đại ác mà vẫn mạnh giỏi.Đằng sau chuyến vìếng thăm Paris?May cho Trọng là một vụ “Pinochet thứ II” không xảy ra mà Trọng khó tránh khỏi làm đối tượng vì sau đó, đạo luật do Bỉ đưa ra không còn hiệu lực và Espagne cũng không còn tự dành cho mình “khả năng hình sự” (compétence pénale) nữa. Nếu Paris lúc đó, và thân nhơn của nạn nhơn của Trọng can đảm như thân nhơn các nạn nhơn dân chí-lợi quốc tịch Pháp thì Trọng có lẽ đã bị thưa và Trọng đã bị cum để chờ đưa ra Tòa án Pháp lý Quốc tế. Rồi những hồ sơ nạn nhơn cải cách ruộng đất, nhơn văn giai phẩm, cải tạo công thương nghiệp (Đỗ Mười còn sống), Tết Mậu thân, nạn nhơn học tập cải tạo, bán gái làm nô lệ tinh dục, những người phản kháng ôn hòa ngày nay bị bắt, giam và chết trong phòng giam vì “tự tử”, … và tất cả những trường hợp “ mất tích” từ thời Hồ Chí Minh, nay đảng cộng sản lãnh trách nhiệm, tức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong.Nghe nói nay Trọng qua Paris, xin yết kiến ông Macron để nhờ ông Macron can thiệp với Đức tìm một giải Pháp giúp Việt nam sớm thoát ra khỏi mạng lưới cô lập của Đức ngày có xu thế xiết mạnh hơn.Ông Macron hiện nay là người có thể nói chuyện với Bà Merkel “vui vẻ” và với cả ông Trump nữa. Bà Merkel đang ở thế rât tế nhị sau cuộc bầu cử ở Đức vừa rồi và Pháp có ý muốn nắm vai trò lãnh đạo Âu châu.Cộng sản lúc nào cũng tính qua mặt người khác, giữ quyền lợi của đảng là trên hết, không cần biết ứng xử lương thiện làm căn bản cho chế độ.Nếu tin hành lang trên có cơ sở, giờ đây thử chờ “nhơn định” có “thắng thiên” hay không?Nguyễn thị Cỏ May