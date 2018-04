Lào Học VN, Đuổi Học, Xe Hỏng, Heo Sạch…

Xuân NiệmTưởng là Lào quốc muốn học gì ở Việt Nam… Hóa ra là học cách xét duyệt phong chức Giáo sư, Phó Giáo sư… Quả là chuyện lạ. Sao Lào không xin học theo Nhật hay Singapore về xét duyệt Giáo sư? Có trời mới biết chuyện gì đây.Báo Tuổi Trẻ kể: Lào muốn Việt Nam tư vấn về việc xét duyệt GS, PGS…Thông tin này được GS Trần Văn Nhung - Tổng thư ký Hội đồng chức danh GS nhà nước chia sẻ tại lễ trao danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, chức danh GS, PGS tại Trường Đại học Lâm nghiệp ngày 5-4.Bản tin VTV kể chuyện một đại học: Gần 2.000 sinh viên Sài Gòn có nguy cơ bị đuổi học…Hàng loạt sinh viên ĐH Giao thông Vận tải TP.SG có nguy cơ bị đuổi học. Đây là hồi chuông báo động về công tác hướng nghiệp trong nhà trường.Bản tin Hà Nội Mới kể: vào khoảng 16h ngày 5-4 trên cầu Thanh Trì (Hà Nội), xe container mang BKS 15C-111.63 đang lưu thông hướng từ Hà Nội về phía cầu Thanh Trì bất ngờ bị hỏng nên phải dừng ngay giữa cầu. Khi sự việc xảy ra, các công an phường sở tại đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông.Đại úy Trần Anh Quang, cán bộ đội CSGT số 14 (Phòng CSGT - Công an Hà Nội) cho biết, do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm nên lực lượng CSGT đã yêu cầu tài xế gọi xe cứu hộ để di chuyển xe, tránh ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, tài xế này không thực hiện, nói rằng không có tiền và lỉnh đi mất.Bản tin VnExpress kể chuyện Sài Gòn: 'Heo sạch' giá rẻ trên vỉa hè Sài Gòn…Giá rẻ hơn 20-50% ở chợ, thịt heo bán bày trên vỉa hè, dính bụi bẩn vẫn được các chủ hàng quảng cáo là "sạch".Gần đây, trên vỉa hè đường Thống Nhất, Lê Đức Thọ (Gò Vấp), Chợ Cầu (quận 12)…, thịt heo được bày bán nhiều chỉ với giá 50.000-60.000 đồng một kg. Trong khi đó, giá heo tại các chợ lẻ đang khoảng 70.000 -130.000 đồng một kg. Không chỉ rẻ, các chủ cửa hàng còn khẳng định đây là "heo sạch".Báo Xã Luận kể: Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, tình hình kinh doanh năm 2017 đạt doanh thu hơn 2.289 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi cân đối thu chi, công ty này vẫn lỗ hơn 87,7 tỉ đồng.Theo công ty trên, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc kinh doanh gặp khó khăn. Cụ thể, tình hình thời tiết có nhiều bất lợi như mưa bão tại miền Trung, miền Bắc dẫn đến đường sắt ách tắc nhiều ngày gây tâm lý không tốt đối với khách hàng.Bản tin VTC kể: 3 valy kéo đầy rắn hổ mang vận chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội…Công an phát hiện 3 valy kéo, 1 ba lô, 1 túi nylon bên trong chứa 130 kg rắn hổ mang chúa thuộc nhóm 1B, danh mục loài nguy cấp quý hiếm.Công an tỉnh Hà Nam cho biết rạng sáng 4/4, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Phủ Lý, bắt quả tang 2 vợ chồng Trịnh Văn Nghị (31 tuổi) và Trần Thị Tuyền (30 tuổi, cùng trú xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) đang vận chuyển trái phép số lượng lớn rắn hổ mang chúa thuộc nhóm 1B.Báo Dân Trí kể: Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, bốn bộ ngành là Tài Chính, Kế hoạch - đầu tư, Xây Dựng và Giao thông vận tải được yêu cầu cho ý kiến về dự án đường sắt đô thị số 2 Hà Nội (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) đội vốn thêm 16.123 tỷ đồng so với mức được phê duyệt.Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã trình Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị tuyến số 2 tại Hà Nộ (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo).Bản tin SOHA kể: Ngày 5/4 TAND TP SG dự kiến mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Ngọc (32 tuổi), Phạm Thị Thanh Hiền (33 tuổi, Nguyễn Thị Tiền (34 tuổi, chị gái Ngọc) và Nguyễn Thị Kim Chi (22 tuổi) về tội "Môi giới mại dâm". Hoa khôi bán dâm 2.500 đô/lần…Tuy nhiên, trước khi mở phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc đã làm đơn xin hoãn phiên tòa để nhờ luật sư bào chữa. Phiên tòa chưa thông báo thời gian xét xử lại.Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thị Ngọc là Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp vào năm 2007 và Phạm Thị Thanh Hiền là Hoa khôi thời trang của một cuộc thi vào năm 2017. Cả hai là những người điều hành đường dây gái gọi cao cấp cho các đại gia ở TP SG.Báo Pháp Luật Plus kể chuyện Quảng Nam: Phát hiện cơ sở sử dụng hóa chất tẩy trắng dừa…Cơ quan chức năng niêm phong 200 quả dừa đã ngâm hóa chất và 100 lít nước pha hoá chất tại một cơ sở chế biến thực phẩm.Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phát hiện cơ sở sử dụng hóa chất tẩy trắng dừa chuyên cấp dừa quả cho các resort, khách sạn,… trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.Bản tin VietnamNet kể: Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22h30 tối 5/4 tại Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội ở số 59 đường Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội).Tầng tum của Viện bốc cháy, khói nghi ngút bốc ra ngoài khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Một người phụ nữ đi ngang qua vội báo bảo vệ của tòa nhà và lực lượng PCCC.Lại chuyện buồn sông nước… Bản tin Kênh 14 kể chuyện Hà Nội: Rủ nhau đi chơi, hai nữ sinh lớp 6 tử vong dưới hố nước sâu..Xin đi chơi cùng nhau nhưng gần tối không thấy con về nhà, gia đình hai cháu bé đã cùng nhau đi tìm thì phát hiện cả hai nạn nhân đã tử vong dưới hố nước sâu cạnh nhà.Bản tin Zing kể chuyện Quảng Bình: Nam sinh đâm thầy vì bị nhắc hình xăm trên cổ…Cường đứng trước cổng trường chờ thầy Tiến ra rồi rút dao đâm thấu bụng khiến nạn nhân nhập viện cấp cứu.Sáng 5/4, nam sinh Ngô Văn Cường (lớp 12A6) trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đứng trước cổng trường, trên tay cầm một con dao bấm vẻ mặt giận dữ. Khi thầy giáo Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi, giáo viên chủ nhiệm của Cường) vừa bước ra cổng, nam sinh này chạy đến, dùng dao đâm vào bụng thầy. Nạn nhân phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.