Morocco Dọa Chống Lại Mặt Trận Polisario Front Đòi Ly Khai

RABAT - Viên chức Morocco dọa hành động đơn phương chống lại Polisario Front theo các tố cáo lực luợng này xâm nhập vùng trái độn tại Tây Sahara do LHQ giám sát.Polisario định tìm kiếm độc lập cho vùng tranh chấp ngay phiá nam Morocco.Ngoại trưởng Nasser Bourita lên án Polisario Front vi phạm thỏa thuận đình chiến do LHQ dàn xếp.Chính quyền Rabat xác nhận: Polisario Front đang xây dựng tiền đồn tại thị trấn Mahbes thuộc Tây Sahara.Ông Bourita tuyên bố “Morocco không loại trừ biện pháp nào. Chúng tôi không cho phép thay đổi. Nếu LHQ và cộng đồng quốc tế không nhận trách nhiệm, Morocco phải hành động đơn phương”. Ông cho biết đã chia sẻ thông tin với TTK-LHQ Antonio Guterres về hoạt động lấn chiếm của Polisario Front.Đại diện tại LHQ của phong trào ly khai Polisario phản bác từ vài ngày qua bằng 1 văn thư với lập luận: lực luợng Bảo An không báo cáo vi phạm ngưng bắn nào.Mặt khác, thông tấn APS của Algeria dẫn 1 thông báo của Polisario cho hay lãnh tụ Boukhari đã chết tại Tây Ban Nha sau 1 thời gian dài đau yếu.Morocco sáp nhập Tây Sahara (cựu thuộc địa Tây Ban Nha) năm 1975 và Polisario tiếp tục chiến tranh du kích tìm kiếm độc lập cho sắc tộc Sahrawi dân số dưới 500,000. LHQ dàn xếp, giám sát vùng với dự kiến trưng cầu dân ý, là việc chưa bao giờ diễn ra.