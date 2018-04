Cảnh Sát New York Bắn 1 Ông Vì Nhìn lầm Ống Điếu Là Súng

NEW YORK CITY - 1 nguừi đàn ông da đen bị cảnh sát bắn tử thương hôm Thứ Tư ở Quận Brooklyn, vì ống điếu của nạn nhân bị nhầm là súng.Mới đây, cảnh sát Sacramento bắn chết 1 thanh niên da đen tay cầm điện thoại di động và giải thích: nhầm là súng.Cảnh sát New York họp báo cùng ngày xác nhận: vật khả nghi súng là ống điếu bọc bạc, và hưá điều tra công bằng.Viên chức kể: nghi can cầm ống điều bằng 2 tay trong tư thế nhắm bắn cảnh sát mặc đồng phục đang tiến tới.4 nhân viên cảnh sát đã bắn khoảng 10 viên đạn.Cư dân Eric Vassell xác nhận với CNN: nạn nhân thiệt mạng là con trai 35 tuổi của ông tên Saheed.Ông mô tả con trai là người hiền lành, mắc bệnh hoang tưởng và không hề tiếp cận súng.Cha của Vassell nói với các phóng viên sau vụ con trai ông bị cảnh sát bắn chết rằng con trai ông bị bệnh tâm thần và không uống thuốc, nhưng không nguy hiểm và không đáng bị chết. Theo người cha, Vassell đã vào bệnh viện nhiều lần vì bệnh tâm thần, có vài lần đôi co với cảnh sát, nhưng lịch sự và tử tế.