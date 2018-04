Bộ Trưởng Mattis Hứa Bảo Vệ, ICE Vẫn Đòi Trục Xuất Cựu Binh

WASHINGTON - Cơ quan cưỡng chế luật di trú và thuế quan (hay ICE) vẫn tìm cách trục xuất cựu binh sau tuyên bố vào Tháng 2 của bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis hưá bảo vệ cựu binh chưa đuợc nhập tịch.Trường hợp cụ thể do báo Washington Post nêu ra là Xilong Zhu đến Hoa Kỳ năm 2009 với ước nguyện theo học bậc cao đẳng và ghi danh tiếp tại University of Northern New Jersey.Vì muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, sau khi hoàn tất trường cao đẳng Beloit (Wisconsin) năm 2013, chàng sinh viên 27 tuổi tòng quân theo chương trình Military Accessionsa Vital to the National Interest cho phép nhập tịch những người có ngoại ngữ và chuyên môn y tế. Chuơng trình này tạm đình chỉ khi Zhu định nộp đơn – dịch vụ tham vấn khuyên anh ghi danh học tại trường đại học kể trên. Zhu đóng học phí dài hạn đủ cho nhu cầu đào tạo. Nhưng, năm 2016, ICE yêu cầu quân đội giao Zhu cho thẩm quyền di trú vì Zhu sử dụng chiếu khán gian lận - Zhu ra khỏi trại Fort Benning (Georgia) với 2 tay bị còng theo quyết định giải ngũ danh dự ngày 16-11-2016. Vài tuần sau, Zhu đuợc trả tự do, lưu trú tại Seattle trong khi chờ quyết định của toà án.ICE dẫn loan báo của bộ trưởng Mattis kèm theo giải thích: Zhu không tuân thủ các điều kiện của quy chế không di trú và cựu binh không đuợc miễn trừ.Luật sư của Zhu nói: thân chủ sập bẫy của liên bang.