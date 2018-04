Trump Nói Sai Về Đoàn Lữ Hành 1100 Di Dân Tới Biên Giới Mỹ-Mễ

WASHINGTON - TT Trump dùng twitter sáng Thứ Năm để loan báo “đoàn lữ hành di dân” gồm trên 1000 người Trung Mỹ đã bị phá vỡ bằng luật di trú hiệu quả của Mexico, không tới biên giới nam Hoa Kỳ.Cũng twitter này tự nhận kết quả của chính sách Trump là số xâm nhập biên giới thấp nhất 46 năm.Trong lúc 1100 di dân đuợc trông đợi giải tán tại Mexico, báo Washington Post đưa tin: 1 phần của đoàn lữ hành Trung Mỹ trực chỉ biên giới Hoa Kỳ.Bản tin CNN ghi: People Without Borders đã tổ chức sự kiện này từ nhiều năm, và xác nhận “đoàn lữ hành phân tán thành các nhóm nhỏ trên đường di chuyển”.Nhân dịp này, twitter của TT Trump nhắc lại rằng luật biên giới hiện hành là thiếu sót, và hô hào Lập Pháp hành động tức khắc.Nhưng, New York Daily News thấy ông Trump nói sai khi tự ghi công thắng trong chiến dịch thông tin sai lạc chống lại di dân, vì chỉ 4, 5 người định vuợt biên giới vào Hoa Kỳ - những nguời khác tìm kiếm cơ hội tái định cư tại Mexico. Chương trình “đoàn lữ hành” do People Without Boreders tổ chức là sự kiện hàng năm (từ 2010) để giúp công luận nhận thức đuợc mối nguy của trốn chạy bạo động và tham nhũng tại các nước Trung Mỹ. Hàng trăm di dân Honduras và Salvador muốn đến sứ quán và lãnh sự quán của nước mình tại Mexico với hy vọng đuợc công nhận là người tị nạn.NBC News đưa tin: 80% đoàn lữ hành là di dân Honduras.Từ chiều Thứ Ba, ngoại trưởng Mexico đã báo tin: đoàn lữ hành hơn 1000 người đã giải tán – nhưng, 5, 6 nguồn tin khác nói “chưa”.Ban tổ chức xác nhận: còn đi tiếp về hướng bắc.Qua sáng Thứ Năm, ông Trump ghi công nhà cầm quyền lân bang phiá nam.Trên thực tế thì nhà chức trách Mexico do phép quá cảnh 20 ngày hay chiếu khán nhân đạo để làm thủ tục tị nạn tại Mexico.