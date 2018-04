Tin Tặc Phá Đài Loan, VN Đều Đặn

TAIPEI/HANOI -- Nhiều cuộc tấn công mạng đang nhắm vào Đài Loan và Việt Nam.Bản tin RTI ghi nhận rằng trang web của các bộ ngành chính phủ Đài Loan mỗi tháng có hơn 20 triệu lần bị tin tặc tấn công, đa số là từ Trung Quốc.Sáng ngày 5/4 Trưởng phòng Phòng An ninh Thông tin thuộc Viện Hành chính Giản Hồng Vĩ cho biết, mỗi một tháng trang web của các bộ ngành chính phủ Đài Loan đều bị tin tặc tấn công trên 20 triệu lần, đa số là từ bên kia bờ eo biển, năm ngoái kế hoạch phá hoại của tin tặc đã có đến 360 lần thành công, tháng 9 năm nay rất có thể sẽ thành lập Học viện an toàn thông tin, bồi dưỡng nhân tài bảo vệ an toàn thông tin.RTI ghi loơi Ông Giản Hồng Vĩ cho biết, số lần tin tặc tấn công vào trang web của các bộ ngành chính phủ Đài Loan tuy nhiều, nhưng số lần thành công thì thấp, điều này cho thấy hệ thống phòng ngừa tin tặc của Đài Loan rất tốt. Thế nhưng, bắt đầu từ 6 tháng cuối năm ngoái có thể quan sát thấy rằng, số lần bị tin tặc công kích giảm, nhưng tỷ lệ thành công lại tăng cao, từ đó cho thấy, tin tặc ngày càng tinh vi hơn, đây là điểm cần phải đặc biệt chú ý.Ông Giản Hồng Vĩ cũng cho biết thêm, vào tháng 9 sẽ thành lập Học viện An toàn Thông tin, sau này hy vọng có thể phát triển thành Viện đào tạo An toàn thông tin mang tầm quốc tế, cung cấp giáo trình đào tạo tại chức cho nhân viên An toàn Thông tin, quy hoạch công tác giám định và bằng cấp tương đương theo tiêu chuẩn quốc tế.Phía Việt Nam cũng bị tấn công tương tự: Bản tin VOV ghi rằng đã có nhiều cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào các lĩnh vực trọng yếu.Hàng loạt các cuộc tấn công mạng diễn ra với quy mô lớn, cường độ cao nhắm vào các lĩnh vực trọng yếu, công trình quan trọng của quốc gia.Phát biểu tại Hội thảo – Triển lãm Quốc gia về An ninh Bảo mật (Security World 2018) với chủ đề "Tăng cường bảo mật dữ liệu và an toàn, an ninh mạng trong thế giới kết nối" diễn ra sáng 5/4 tại Hà Nội, Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an nhấn mạnh, thực trạng an toàn, an ninh thông tin tại Việt Nam trong một vài năm qua diễn biến rất phức tạp, khó lường.Trung tướng Hoàng Phước Thuận cho biết, Việt Nam chỉ riêng trong năm 2017, đã phải đối diện với 3 vấn đề mất an toàn, an ninh thông tin lớn mà trong đó, đáng chú ý là việc hàng loạt các cuộc tấn công mạng diễn ra với quy mô lớn, cường độ cao nhắm vào các lĩnh vực trọng yếu cũng như các công trình quan trọng của quốc gia.Tình hình lộ bí mật nhà nước, lộ thông tin cá nhân của người dùng Internet diễn ra đáng lo ngại. Mỗi năm, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục vụ lộ, lọt bí mật nhà nước trên Internet. Thực tế có thể còn vượt xa con số đã phát hiện do tính chất nặc danh, khó phát hiện của môi trường mạng dẫn tới những hậu quả khôn lường.Ông Tướng công an cũng nhìn nhận mạng Internet đã trở thành nơi đặt mạng lưới tội phạm kiểu mới, ám chỉ tới một ông Tướng công an khác đã bị bắt vì làm sòng bài trên mạng Internet để rửa tiền hàng trăm triệu đôla Mỷ.VOV ghi lời Tướng Thuận:“Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an nhận định, tình hình tội phạm mạng có tổ chức hoạt động trên môi trường mạng gia tăng được tổ chức tinh vi với mạng lưới liên kết tại nhiều địa phương, quy mô lớn, có vụ lên đến hàng chục tỷ đồng.Ngay đầu tháng 3/2018, Bộ Công an Việt Nam đã phá một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, chuyên tổ chức đánh bạc, cá độ, rửa tiền qua mạng internet.”