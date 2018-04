Số Chiếu Khán Được Cấp Tại Việt Nam Trong Năm 2017

Lê Minh Hải

Trong năm 2017, số chiếu khán (visa) được cấp cho hầu hết các nước giảm hơn năm 2016. Điều này trùng hợp với những biến cố xảy ra trong năm nhậm chức tổng thống đầu tiên của ông Trump. Trên thực tế, đơn xin chiếu khán được nộp cho Sở di trú lâu hơn trước khi ông Trump làm tổng thống.Trên tòan thế giới trong năm 2017, tổng cộng có 466.000 chiếu khán di dân được cấp. Trong số này có 254.000 chiếu khán được cấp cho diện bảo lãnh trực hệ, gồm có cha mẹ, vợ-chồng và con nhỏ của các công dân Hoa Kỳ. Số chiếu khán dành cho diện bảo lãnh theo thứ tự ưu tiên F2, F3 và F4 là 212.000.Trong năm 2016, có 530.000 chiếu khán di dân được cấp trên tòan thế giới, nhiều hơn 64.000 chiếu khán so với năm 2017.Có nhiều lý do tại sao số chiếu khán lại giảm trong năm 2017. Với hai diện bảo lãnh F3 và F4, các đương đơn đã phải chờ đợi trên 10 năm. Tại một vài nước khác (như Phi Luật Tân, Ấn Độ và Mễ Tây Cơ) thời gian chờ đợi kéo dài trên 20 năm. Trong những gia đình này, người chờ đợi đôi khi quá mệt mỏi và quyết định không đi Mỹ nữa. Trong các hồ sơ khác, thời gian kéo dài có thể đưa đến việc người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh qua đời.Trong năm 2017, Tòa Lãnh sự ở Sài Gòn đã gấp khỏang 10.000 chiếu khán cho các hồ sơ bảo lãnh trực hệ, và khỏang 18.000 chiếu khán cho các diện bảo lãnh theo thứ tự ưu tiên. Tổng số chiếu khán cấp năm 2017 ít hơn 4.000 chiếu khán so với năm 2016.Trong 10 năm qua, Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn đã cấp 252.000 chiếu khán di dân, với tỷ lệ trung bình là 25.000 chiếu khán mỗi năm. Số chiếu khán được cấp nhiều nhất là 32.400 chiếu khán trong năm 2016.Các diện xin chiếu khán đầu tư EB5, diện phục vụ tôn giáo và các chiếu khán xin làm việc chiếm tổng cộng 665 chiếu khán trong năm 2017.Ông Lee Francis Cissna, tân giám đốc Sở di trú USCIS, nói rằng Sở di trú không có kế họach thay đổi phương cách cấp chiếu khán cho diện bảo lãnh gia đình. Ông cũng nói rằng không có kế họach nào giới hạn cấp chiếu khán cho cho diện bảo lãnh thân nhân trực hệ và nhấn mạnh rằng sự chấp thuận đơn xin chiếu khán và đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ nói chung vẫn cao.Hoa Kỳ đang thay đổi. Thành kiến và việc ngăn cấm di dân, cũng như kỳ thị chủng tộc không thể thay đổi thực tế. Từ lúc Hoa Kỳ được khai sinh, đất nước này đã luôn ở trong sự biến đổi, mỗi ngày chào đón các công dân mới vì họ sinh ra ở đây hoặc qua vấn đề di trú.Hoa Kỳ đã phát triển trong tinh thần đa văn hóa, trong cộng đồng đa dân tộc. Đất nước Hoa Kỳ sẽ tiếp tục vươn lên và trở thành đa chủng tộc nhiều hơn.Thống kê Hoa Kỳ đầu tiên trong năm 1790 cho biết 3 triệu 900 ngàn người sống trong một nước Hoa Kỳ mới toanh: có gần 3 triệu 200 ngàn người da trắng và khỏang 760.000 người da đen, hầu hết bị làm nô lệ. Vào năm 1960, dân số Hoa Kỳ tăng lên 178 triệu người - có khỏang 89% là người da trắng, 11% người da đen, với một tỷ lệ nhỏ gồm những sắc dân khác như người Hoa Kỳ bản xứ (dân da đỏ), người Á Châu và người sinh ra ở các quần đảo Thái Bình Dương. Vào thời đó, không có thống kê riêng nói về số người nói tiếng Tây Ban Nha.Trước năm 1965, chỉ có 3.5% người Mỹ gốc Phi Châu có bằng cử nhân, nhưng đến năm 2015, con số này lên 22.5%. Trong cộng đồng Á Châu, số người có bằng cử nhân tăng từ 11% lên 54%. Và trong số dân nói tiếng Tây Ban Nha, chỉ số tăng từ 8% trong năm 1980 đã tăng lên 16% trong năm 2015.Trong khi đó, số doanh vụ thương mại do người da đen, người Á Châu và những người nói tiếng Tây Ban Nha làm chủ tăng rất đều.Người di dân tiếp tục đến Hoa Kỳ với số lượng lớn. Năm 1960, chỉ có 9 triệu 700 ngàn di dân sống ở Hoa Kỳ, chiếm 5.4% tổng dân số. Nhưng đến năm 2015, số di dân tại Hoa Kỳ đã vượt lên con số kỷ lục là 43 triệu 200 ngàn người, chiếm 13.4% tổng dân số tại Hoa Kỳ.Trong Thống kê dân số năm 2010 đã ghi hơn 60 sắc dân trong bản liệt kê để người dân tự chọn.Trong khi dân số thay đổi, gia đình chúng ta cũng vậy. Trong năm 1967, chỉ có 3% cặp vợ chồng có một người phối ngẫu khác sắc tộc hoặc chủng tộc. Năm mươi năm sau, 10% cặp kết hôn, có một người phối ngẫu khác dân tộc.Ngày càng có nhiều người kết hôn với người mình yêu, dù là đồng tính hay khác tính. Trong năm 2003, Massachusetts là tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Hai mươi năm sau, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ phán luật hôn nhân đồng tính được áp dụng trên tòan quốc.Lãnh đạo của chúng ta cũng thay đổi. Gần 20% thành viên của quốc hội hiện nay trong Thượng viện và Hạ viện là sắc dân thiểu số. Điều này đã biến quốc hội trở thành một quốc hội có nhiều thành phần chủng tộc khác nhau nhất trong lịch sử. Và nhóm sắc dân thiểu số chiếm 34% số thành viên mới trong cả hai viện. Và dĩ nhiên, cử tri Hoa Kỳ trong năm 2008 đã chọn ông Barack Obama trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên.Điều chắc chắn là chúng sẽ vẫn tiếp tục thay đổi. Vào năm 2065, người da trắng sẽ chỉ còn 46% trong tổng số dân và không có sắc dân hoặc chủng tộc nào sẽ là đa số. Những người nói tiếng Tây Ban Nha sẽ chiếm 24% tổng số dân. Người Á Châu sẽ chiếm 14%. Người da đen sẽ là 13%. Người Á Châu sẽ thay thế cộng đồng dân chúng nói tiếng Tây Ban Nha để trở thành dân số sinh đẻ ở ngọai quốc đông đảo nhất.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Người ta thường nói về Luật Di Trú 1965. Tại sao luật này lại quan trọng như vậy?- Đáp: Trước khi thông qua luật năm 1965, cư dân của ba nước duy nhất là Ireland, Đức và Anh Quốc được gần 70% số chiếu khán sẵn có để nhập cảnh Hoa Kỳ. Ngày nay, số di dân đến Hoa Kỳ đã áp đảo với những cư dân sinh đẻ ở Á Châu và Châu Mỹ La Tinh. Số di dân tổng cộng đến từ Âu Châu chỉ chiếm 10% số người mới đến Hoa Kỳ.- Hỏi: Kết qủa không hoanh nghênh luật 1965 bắt nguồn từ đâu?- Đáp: Nhiều người nói rằng luật năm 1965 khởi đi từ việc di dân bất hợp pháp đến Hoa Kỳ. Nông nghiệp Hoa Kỳ nhờ vào người lao động Mễ Tây Cơ. Luật năm 1965 hạn chế họ đến Hoa Kỳ nhưng họ vẫn tiếp tục đến. Tất cả nhóm di dân đến Từ Mễ Tây Cơ và Châu Mỹ La Tinh nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp trước năm 1965, nhưng bất ngờ trở thành bất hợp pháp.- Hỏi: Người Á Châu bị ngăn cấm di dân đến Hoa Kỳ kéo dài bao lâu?- Đáp: Năm 1882, Quốc hội ban hành Đạo Luật Ngăn Chận Người Hoa và đến năm 1924, Quốc hội đã cấm tất cả người Á Châu di dân sang Hoa Kỳ. Đạo luật này vẫn giữ nguyên cho đến năm 1943. Tương tự, luật di trú năm 1920 đã cấm triệt để vấn đề di dân từ Đông Âu.