VN Suy Tính: Mãi Dâm Là Nghề?

Báo VnExpress ghi theo một nghiên cứu của ILO, ước tính số người bán dâm ở Việt Nam là 101.272 người năm 2016. Tức là số lượng không kém Thái Lan nhiều. Những câu đe dọa về "hình sự hóa" và những nỗ lực ra quân truy quét mang tính tình huống không xóa sổ được sự tồn tại của họ ngay ngày mai. Nhưng họ cũng không có sự đảm bảo an toàn nào nếu tiếp tục như hiện nay. Họ tự xoay xở với nguy cơ dịch bệnh, bị lạm dụng, bị tấn công, bóc lột, buôn bán, không được bảo đảm ở mức cơ bản các tiêu chuẩn về an sinh. Trong khi đó báo Phap Luat Net ghi lời Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an cho rằng nếu không công nhận gái mại dâm thì họ vẫn cứ tồn tại ngoài pháp luật.. Nếu hợp pháp hóa, quyền lợi của họ được đảm bảo. Bởi khi Nhà nước quản lý sẽ có các biện pháp khám sức khỏe định kỳ để phòng, chống bệnh tật lây lan.