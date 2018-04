OPCW Mở Họp Theo Yêu Cầu Của Nga Về Nghi Án Skripal

THE HAGUE - Tổ chức Quốc Tế Giám Sát Vũ Khí Nguyên Tử (OPCW) họp về các tố giác Nga hạ độc công dân Anh là cựu điệp viên Nga bằng vũ khí hoá học – Nga yêu cầu OPCW họp để nêu lên ít nhất 20 vấn đề.Họ đòi tiếp cận vật liệu gọi là hoá chất độc và đuợc điều tra nghi án ám sát cựu đại tá quân báo Yuri Skripal và con gái Yulia hôm 4-3 tại xứ England.Vụ này đã khiến trên 150 viên chức ngoại giao Nga bị các nước phương Tây trục xuất, chưa từng thấy từ sau thế chiến – Nga trả đũa, trục xuất 1 số tương đương.Thủ Tướng Theresa May loan báo ông Skripal bị hạ độc bằng chất Novichok do Liên Xô phát triển như là vũ khí hoá học.Chuyên viên chống khủng bố tin rằng có dấu vết của độc chất ở tay nắm cửa trước của nhà ông Skripal – 1 phòng thí nghiệm quân đội đuợc yêu cầu phân tích độc chất nói không thể chứng minh nó đuợc chế tạo ở Nga.Chuyên viên Nga nhắc nhở độc chất gây hại thần kinh có thể đuợc bào chế tại bất cứ đâu trên thế giới.Truớc hội nghị OPCW, TT Putin tỏ ý hy vọng giới chuyên môn của OPCW có thể nhận biết điều gì đã xẩy ra.Phát ngôn viên của Điện Kremlin nói: London phải xin lỗi, vì sự việc ngu xuẩn này đã bị đẩy tới quá xa.1 tháng sau ngày vào bệnh viện cấp cứu, tình hình sưc khoẻ của ông Skripal vẫn là nghiêm trọng, nhưng ổn định trong khi con gái 33 tuổi trở nên khả quan.