Facebook: 87 Triệu Tài Khoản Bị Rò Rỉ; Amazon Từ Chối Quảng Cáo Sách Ủng Hộ Trump

WASHINGTON -- Công ty Amazon từ chối đăng quảng cáo một cuốn sách ủng hộ TT Trump, vì bìa sách này in hình Trump.Công ty Amazon thuộc quyền sở hữu của Tỷ phú Jeff Bezos cũng là ông chủ nhật báo The Washington Post.Gần đây, Bezos bị Trump chỉ trích là bài vở thiên vị và tố Amazon hưởng lợi từ bưu điện Mỹ trong khi các công ty bán lẻ khác bất lợi.Amazon trả lời nhà xuất bản Humanix Books bằng email tuần này rằng quảng cáo ủng hộ tác phẩm "Killing the Deep State: The Fight to Save President Trump" bị bác bỏ vì nội dung chính trị.Sách này nói rằng có “nhà nước ngầm” trong FBI, Bộ Ngoaị Giao, Bộ Tư Pháp, Sở An Ninh Quốc Gia -- điều này bị nhiều viên chức các cơ quan này bác bỏ rằng đó là tin vịt.Trong khi đó, công ty Facebook nói hôm Thứ Tư là có tới 87 triệu người có thể đã nhận các thông tin không chính đáng từ công ty dữ kiện Cambridge Analytica.FB mói trong khi trong 87 triệu tài khoản bị ảnh hưởng, có 70,623,350 người Mỹ có thể đã bị tiếp cận bởi công ty Anh quó6c kia mà không hề biết, tức là 81.6 trong tất cả những người bị rò thông tin.FB nói chính xác sẽ không rõ, nhưng đó là ước tính chính xác nhất tới giờ...Tổng quản trị Facebook là Mark Zuckerberg sẽ ra điều trần trước Hạ Viện tuần sau về chuyện làm sao mạng FB có thể bảo vệ dữ kiện người dùng, sau khi ước tính trước đây là 50 triệu người toàn cầu bị ảnh hưởng.Công ty FB nói một chức năng cho phép sử dụng số điện thoại hay điạ chỉ email để tìm tài khoản người dùng FB đã bị các tay ma đầu lạm dụng để lấy thông tin cá nhân các tài khoản mà nạn nhân không hay biết.Trưởng ban Kỹ thuật Facebook là Mike Schroepfer nói rằng nhiều biện pháp đang thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân người dùng.