Trump Thúc Giục Hành Động Xây Tường, Ngăn Di Dân Lậu

WASHINGTON - 1 ngày sau loan báo dùng binh lực bảo vệ biên giới phiá nam cho tới khi dựng tường lớn và đẹp tại đó, TT Hoa Kỳ hưá “hành động mạnh về di trú hôm nay” – twitter sáng sớm Thứ Tư giải thích: luật biên giới là rất yếu, đảng DC cản trở luật mới.TT Trump không mô tả chi tiết và Bạch Ốc chưa trả lời yêu cầu bình luận.Hôm Thứ Ba, ông tuyên bố với nhà báo: đã thảo luận với bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis về giải pháp quân sự.Luật hiện hành cấm dùng quân đội vào việc thi hành luật trừ phi QH ủy nhiệm cụ thể.Trong 12 năm qua, lãnh đạo hành pháp đã 2 lần điều động vệ binh quốc gia tới biên giới để tăng cường an ninh hay làm việc hỗ trợ.Ông Trump đang cảm thấy hoang mang với triển vọng xây tường biên giới mà ông yêu cầu Lập Pháp chi 25 tỉ (đề án ngân sách ông ký ban hành trong tháng qua chỉ gồm 1.6 tỉ dự chi cho tường biên giới) – không đuợc đáp ứng, ông gợi ý dùng ngân sách của Bộ quốc phòng, vì là ưu tiên về an ninh quốc gia. Nhưng các quy định khắt khe cấm chi tiêu không đuợc QH cho phép.Năm 2006, TT Bush đưa 6000 quân nhân của vệ binh quốc gia tới biên giới Mexico – trong 2 năm, 29,000 quân nhân đuợc điều động luân phiên. Năm 2010, TT Obama cho tăng cường 1200 vệ binh quốc gia trợ lực Biên Phòng kiểm soát người và ma túy tại biên giới. Ngoài ra, thống đốc Texas đưa 1000 vệ binh quốc gia của tiểu bang ra biên giới khi thấy làn sóng trẻ em Trung Mỹ xâm nhập lưu vực sông Rio Grande, năm 2014.Hôm Thứ Ba, TT Trump họp bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis, bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions và bộ trưởng nội an Kirstjen Nielsen.Mặt khác, tham vụ báo chí Sarah Sanders cho hay: TT và các viên chức hành pháp cao cấp đồng ý về nhu cầu đốc thúc Lập Pháp nhanh chóng thông qua luật loại trừ các sơ hở mà bọn buôn người và băng đảng ma túy lợi dụng.