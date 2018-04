Apple, TSMC: Sản Xuất Màn Hình MicroLED Cho Apple Watch

Khoảng đầu tháng 04/2018, theo một số nguồn tin, Apple hiện đang hợp tác cùng Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) để sản xuất các tấm nền MicroLED cỡ nhỏ dành cho chiếc Apple Watch và thiết bị đeo thực tế tăng cường AR của hãng. Quá trình sản xuất có thể sẽ bắt đầu vào cuối năm 2018.Luke Lin, chuyên gia phân tích của Digitimes, đã khẳng định rằng TSMC sẽ thay Apple sản xuất tấm nền MicroLED dựa trên các bảng mạch nối tiếp bằng silicon, và sẽ có 2 tấm nền với kích cỡ khác nhau được sản xuất. Cụ thể, tấm nền MicroLED thứ nhất sẽ có kích cỡ từ 1.3 – 1.4 inch, dành cho Apple Watch, còn tấm nền MicroLED thứ 2 sẽ có kích cỡ từ 0.7 – 0.8 inch, dành cho một thiết bị đeo AR đã được đồn đoán từ khá lâu.Tuy nhiên, Lin cho biết thêm, Apple sẽ chỉ sử dụng tấm nền MicroLED trên các mẫu Apple Watch cao cấp, vì giá thành sản xuất của tấm nền MicroLED hiện cao hơn từ 400% - 600% so với tấm nền OLED Apple hiện đang sử dụng trên Apple Watch, dù kích cỡ ngang nhau. Vì vậy, các mẫu Apple Watch thông thường sẽ không thể được trang bị tấm nền mới.Apple còn dự định sản xuất các tấm nền MicroLED cỡ lớn hơn, dựa trên các bảng mạch nối tiếp TFT, nhưng không rõ hãng sẽ hợp tác cùng đối tác nào để sản xuất loại tấm nền lớn. Vấn đề là tấm nền MicroLED cỡ lớn sẽ được sử dụng trên các thiết bị với màn hình lớn hơn nhiều so với màn hình MacBook, có nghĩa là chỉ có thể là iMac và iMac Pro. Tấm nền MicroLED cỡ nhỏ có thể sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loại sớm nhất vào nửa sau năm 2018, và cũng có thể sẽ bị đẩy sang năm 2019, còn tấm nền MicroLED cỡ lớn sẽ được sản xuất hàng loạt trong năm 2019 hoặc trễ hơn. Tấm nền cỡ nhỏ dành cho thiết bị đeo AR hiện chưa rõ thời điểm được sản xuất hàng loạt.Không phải ngẫu nhiên mà Apple lại chọn công nghệ MicroLED, vì tấm nền sáng hơn, mỏng hơn và tiết kiệm năng lượng hơn so với tấm nền OLED. Nhờ tự nghiên cứu và thiết kế, Apple có thể tinh chỉnh các thuộc tính của màn hình như độ chính xác màu sắc... để đạt đúng những yêu cầu đối với thiết bị sẽ được trang bị tấm nền. Hãng đã đầu tư khá thời gian và tài nguyên vào sản xuất MicroLED. Trong quá trình, Apple đã mua lại LuxVue – nhà sản xuất màn hình cho chiếc kính Google Glass vào năm 2014; và vào tháng 04/2015, Apple đã thành lập phòng thí nghiệm để nghiên cứu và phát triển MicroLED ở Đài Loan.Hồi tháng 03/2018, nhiều nguồn tin khẳng định Apple đã thành lập một phân xưởng nghiên cứu và sản xuất bí mật, nằm cách trụ sở Apple Park khoảng 15 phút đi xe nhằm phát triển công nghệ MicroLED. Phân xưởng rộng khoảng 5,800 mét vuông, với khoảng 300 kỹ sư đang tích cực nghiên cứu một dự án công nghệ màn hình với tên mã T159.Nguoivietphone.com.