Sát Nhân, Trốn Ra Hải Ngoại 24 Năm Sau Về VN, Đầu Thú

HANOI -- Trốn ra hải ngoại 24 năm... bị Anh quốc trục xuất về VN, phaỉ ra đầu thú.Báo An Ninh Thủ Đô kể: Việt kiều đầu thú sau 24 năm lẩn trốn về hành vi giết người...Công an Hải Phòng ngày 4-4 xác nhận việc đơn vị đang tiến hành phục hồi điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn Sơn Hiệp (SN 1975), về hành vi Giết người.Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Sơn Hiệp từng trú ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng vào năm 1994; đã thực hiện hành vi giết người rồi bỏ trốn khỏi địa phương và bị CQĐT ra quyết định truy nã toàn quốc.Bản tin ANTĐ nói rằng khi trốn nhiều nơi, rồi Hiệp đã tìm cách trốn được sang Anh. Tuy nhiên gần đây, Hiệp bị chính phủ Anh trục xuất về Việt Nam. Ngay khi nắm được thông tin này, phòng Quản lý xuất nhập cảnh và phòng CSHS CATP Hải Phòng đã chủ động gặp gỡ gia đình Hiệp để thuyết phục, vận động họ khuyên bảo Hiệp đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.Bản tin nói:“Sau thời gian kiên trì vận động, cuối cùng gia đình Hiệp đã đồng ý thuyết phục được đối tượng đầu thú ngay khi về đến sân bay quốc tế Nội Bài.Các đơn vị chức năng CATP Hải Phòng phối hợp cùng cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng an toàn...”