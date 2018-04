Nhiều Tướng Công An Sẽ Hưu Sớm

HANOI -- Trong đợt cải cách guồng máy Công an hiện nay, sẽ có nhiều tướng công an được khuyến cáo nên về hưu non.Trong khi RFA ghi nhận rằng Liên Âu đang áp lực nhân quyền đôi với CSVN, BBC ghi lơ2ời nhận định rằng mọi chuyện sửa đổi guồng máy là quyết định của tập thể... Trong khi đó, VnExpress ghi lời một Trung tướng Công an nói rằng sẽ có nhiêu Tướng công an được thuyê phục nên về hưu trước tuổi...Bản tin RFA nêu câu hỏi: Phải chăng Bộ Công an đã hết thời hoàng kim?Bản tin này viết:“Theo ghi nhận của chúng tôi, sau chuyến đi sang Pháp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, vấn đề nhân quyền đã được hai bên đặt lên hàng đầu trong tuyên bố chung của hai nước. Chuyến đi này được giới quan sát cho rằng Cộng đồng Châu Âu, mà đại diện là nước Pháp đã tạo sức ép lên ông Nguyễn Phú Trọng, để đánh đổi lấy những hiệp định thương mại mà Việt Nam rất cần trong tình hình kinh tế hiện nay.Linh mục Phan Văn Lợi không đồng ý rằng sức ép từ nước ngoài có tác động đáng kể. Ông nói rằng muốn biết việc đàn áp dân chủ nhân quyền tại Việt Nam có giảm hay không thì hãy chờ xem phiên tòa xử những người hoạt động dân sự thuộc tổ chức Hội anh em dân chủ vào ngày 5/4/2018.”Trong khi đó, BBC ghi nhận định của Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas, Singapore), viết:“Theo Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời của Viện này, đề án cũng không phải là một 'sáng kiến' của một cá nhân lãnh đạo bộ nào, cũng không phải là 'cơ sở cắt giảm' binh quyền của ngành công an.Mọi đề án như thế này theo ông Hợp là kết quả của một quá trình xây dựng, thông qua chính sách với sự chỉ đạo, đồng ý của từ ban lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản.Trong lúc thừa nhận hiện tượng quá tải về số lượng của các sỹ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang ở Việt Nam mà ở đây là ngành công an và hiện tượng 'phình to' của bộ máy, nhà phân tích này cho rằng việc quy kết trách nhiệm cho một cá nhân nào đó ở ban lãnh đạo cấp cao trước đây để gây ra những hiện tượng này 'là không thể'.Lý do là hệ thống công quyền ở Việt Nam làm việc theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể, và do đó mọi quyết định đều là của tập thể,”Bản tin VnExpress đã phỏng vấn Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, nguyên vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công an.Tướng Nhã cho biết: Bộ Công an có thể bỏ cấp tổng cục trong năm nay.Tướng Nhã nói:“Các phương án đưa ra là giảm cấp trung gian, đồng nghĩa với việc sẽ bỏ cấp tổng cục. Theo đó, từ 126 cục và đơn vị trực thuộc 6 tổng cục cũng sẽ được thu gọn lại còn khoảng 60 cục và đơn vị tương đương.Khi các tổng cục không còn nữa thì một số cục như tham mưu, hậu cần... sẽ được thu về một đầu mối, có thể về sáp nhập thành một đơn vị đặt dưới sự quản lý của Bộ.Ngoài ra, các sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng sẽ theo phương án chuyển về thành một phòng trực thuộc công an tỉnh; sẽ có thêm lực lượng công an xã chính quy; đồn công an, công an đơn vị hành chính đặc biệt ở các khu kinh tế......Ví dụ, khi ba cục sáp nhập với nhau thì đương nhiên chỉ chọn một ông cục trưởng tốt nhất, còn lại có thể làm phó. Với cán bộ sắp đến tuổi nghỉ hưu có thể động viên nghỉ sớm, nếu còn trẻ tiếp tục công tác, cống hiến.Các lãnh đạo của tổng tục cũng cũng có thể về làm cục trưởng (nếu còn tuổi), sắp nghỉ hưu rồi có thể về nghỉ.Ngoài ra, theo tôi được biết cũng có phương án điều chuyển nhân sự về địa phương...”