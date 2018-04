Sân Golf Journey at Pechanga Là Địa Điểm Tổ Chức Cuộc Tranh Giải Kore Pro-Am Lần 12 Vào Các Ngày 2 & 3 Tháng Tư

Bích chương.Pechanga Resort Casino đứng tổ chức Cuộc Tranh Giải Vô Địch Golf Thường Niên Annual Kore Pro-am Golf Tournament lần 12 tại Sân Golf Journey at Pechanga vào các ngày 2 và 3 Tháng Tư, 2018. Điều này đánh dấu năm thứ 6 Pechanga đứng tổ chức cuộc tranh giải, trong tư cách nhà bảo trợ chính thức. Journey at Pechanga là sân Golf của Pechanga Resort Casino hạng tranh giải vô địch hàng đầu, vô cùng quen thuộc trong giới đánh Golf gốc Á Châu. Năm nay, 29 thể tháo gia đánh Golf LPGA tài ba đã được mời tham dự cuộc tranh giải được nhiều người trông chờ này với các nhà bảo trợ Golf Pro-Am.Tiếp tục duy trì tính chất của một hoạt động trong cộng đồng cho cuộc tranh giải, Kore Pro-Am mời Đội Golf Nữ Trường Trung Học Great Oak High School (GOHS) Girls Golf thêm một năm thứ hai nữa, cống hiến cho các bạn học sinh cơ hội gặp gỡ chào đón những tay chơi Golf chuyên nghiệp, và trải nghiệm cuộc tranh giải. Năm nay, Đội Golf Nữ Trường Trung Học Great Oak High School Girls Golf sẽ gửi trên 30 nhân viên thiện nguyện đến trợ giúp trong nhiều lãnh vực của hoạt động tranh giải này. Kore Pro-AM sẽ tặng $3,000 cho Đội GOHS vì sự hỗ trợ này. Năm ngoái, đội Golf Nữ GOHS Girls Golf đã là vô địch liên đoàn và đã được vào chơi ở giai đoạn ‘postseason’ của Hiệp Hội Liên Trường California Interscholastic Federation (CIF).Cuộc tranh giải Kore 2018 Pro-Am sẽ có sự tham dự của nhiều tay chơi Golf chuyên nghiệp LPGA xuất sắc, trong đó có Chella Choi, Megan Khang, Jenny Shin, Sarah Jane Smith, và Angel Yin. Chella Choi, Rolex xếp hạng 49, đã được xếp hạng ba xuất-sắc-trong-mùa ‘season-best’ trong cuộc Tranh Giải Vô Địch Phụ Nữ KPMG Women’s PGA Championship, là thành tích tối hảo của cô trong các trận đấu chính. Megan Khang bắt đầu chơi Golf khi lên 5 và vừa mới 21 tuổi gần đây, đã bắt đầu tham dự các cuộc tranh giải vào năm 2016 và đã đạt hạng T3 xuất-sắc-trong-nghề ‘career-best’ tại Blue Bay LPGA. Jenny Shin đã trở thành người thắng lần đầu Rolex First-Time với chiến thắng của cô ở Volunteers of America Texas Shootout vào năm 2016 sau 5 năm kể từ khi cô bắt đầu tham dự các cuộc tranh giải, và năm ngoái, đã vượt mức lợi tức chơi Golf $3M. Shin cũng còn nổi tiếng về trang phục sành điệu trên sân. Sarah Jane Smith, một tay chơi Golf lão làng đến từ Úc, đã đạt hạng T3 xuất-sắc-trong-mùa ‘season-best’ ở cuộc Tranh Giải Mở Màn ISPS Handa Women’s Australian Open. Tay chơi Golf mới vào nghề Angel Yin chỉ mới gia nhập LPGA vào năm ngoái và đã được xếp hạng nhì trong Louise Suggs Rolex Rookie of the Year. Cô cũng đã được Team USA Captain chọn làm “chọn lựa của thủ quân” ‘captain’s pick’ cho giải Solheim Cup và đã đạt thành tích 1-1-1.Những siêu sao LPGA quen thuộc sau đây cũng sẽ cùng tham dự cuộc tranh giải: Tiffany Chan, Brianna Do, Jennifer Ha, Muni He, Vicky Hurst, Tiffany Joh, Lauren Kim, Erynne Lee, Rebecca Lee-Bentham, Lee Lopez, Sydnee Michaels, Annie Park, Hee Young Park, Robynn Ree, Melissa Reid, Demi Runas, Hanule Sky Seo, Kelly Shon, Kelly Tan, Kassidy Teare, Gabriella Then, Andrea Wong, Jing Yang, Julie Yang. Nhóm 29 thể tháo gia chơi Golf chuyên nghiệp tinh anh này sẽ đấu lẫn nhau trên một sân Golf đầy kích thích lẫn thách thức, trong sự chứng kiến và cổ võ của những người hâm mộ và những người cùng chơi.Đêm trước cuộc tranh giải, trong buổi tiệc Pairing Party tại sảnh đường Pechanga Summit Ballroom, các nhà bảo trợ sẽ tìm ra tay chơi Golf Chuyên Nghiệp LPGA Pro nào sẽ cùng họ đánh cặp. Buổi tiệc Pairing Party gồm các món ăn kiểu buffet ngon lành, quầy ‘open bar’ không phải trả tiền và chương trình giải trí biểu diễn tại chỗ, sẽ tạo ra một không khí thoải mái cho mọi người thi đấu, tìm biết người đánh cặp LPGA của mình và đặt ra chiến thuật cho cuộc tranh giải ngày hôm sau.Cuộc tranh giải bắt đầu lúc 11 a.m. ngày Thứ Ba sau bữa ăn sáng và buổi họp báo. Người chơi sẽ đua tài với nhau trong một cuộc tranh giải theo đội ‘scramble tournament’ 18-hole và đội điểm thấp nhất sẽ thắng giải Kore Pro-Am Cup mà nhiều người ham muốn. Qua cuộc tranh giải, các nhà bảo trợ Golf không những được ở gần thân thiết với những tay chơi Golf tinh anh này, mà còn được cùng vung gậy cạnh nhũng thể tháo gia tài ba này. Những người tham dự còn có cơ hội làm quen với những nhân vật nổi tiếng, các lãnh đạo công ty cùng những tay chơi Golf chuyên nghiệp tại buổi Lễ Trao Giải và Bữa Cơm Tối, sẽ tiếp theo ngay sau cuộc tranh giải.Về Sân Golf Journey at PechangaSân Golf hạng tranh giải vô địch Journey at Pechanga, một trong nhiều tiện nghi cao cấp ở Pechanga Resort Casino, thường xuyên được xếp vào hàng những sân Golf hàng đầu loại mở cửa cho công chúng ở Cali. Khi khách chơi Golf phối hợp những trận Golf của mình vào một dịp nghỉ lại sang trọng trong khu ‘resort’ liền cạnh, giá trị của trải nghiệm lại càng tăng lên.Khách có phòng tại khách sạn được vào khu tập luyện từng được trao giải thưởng của sân Golf, miễn phí, ngay cả khi không có hẹn giờ đánh Golf. Clubhouse của sân Golf có những phòng ‘locker’ cho nam giới và cho nữ giới vô cùng rộng rãi, một tiệm Pro Shop thật nhiều mặt hàng và nhà hàng Journey’s End phục vụ các bữa sáng, trưa và khai vị chiều cùng các ly ‘cocktail’.Nằm lọt mình trong vùng chân đồi của xứ rượu nho Nam Cali ở Thung Lũng Temecula Valley cảnh trí tuyệt vời trên lãnh thổ khu Pechanga Indian Reservation, liền cạnh Pechanga Resort Casino, Journey at Pechanga uốn mình dọc theo một ngọn núi kỳ tuyệt rải rác điểm tô bằng những khối đá lớn. Đường chơi par-72, 18-hole của Journey at Pechanga ngoằn ngoèo qua 7,219 yard. Đường chơi vừa thách thức vừa tưởng thưởng này phô bày nhiều hình thế địa hình khác biệt – những hẻm vực, những rãnh sâu, những khu ‘fairway’ rộng mở và ngay cả một ‘tee shot’ rơi xuống một độ cao chênh lệch tới 175 ft.Chỉ cách một con đường đi bộ nhỏ, là cơ sở ‘resort/casino’ lớn nhất tiểu bang, với tất cả những sang trọng mà du khách có thể trông chờ ở một cơ sở casino cao cấp. Được xếp hạng là một cơ sở AAA Four Diamond trong 15 năm liên tục, khu resort vừa mới thực hiện xong một công cuộc tân trang nới rộng lớn lao với chi phí đầu tư 300 triệu đô và hiện đang cống hiến 1,090 phòng và suite khách sạn, một khu Spa và thẩm mỹ viện đầy-đủ-dịch-vụ rộng 25,000 sq ft hoàn toàn mới, một quần thể hồ tắm rộng 4.5 acre, các chương trình giải trí hạng quốc tế, một diện tích hội họp và tổ chức các sinh hoạt rộng tới 200,000 sq ft, và 11 nhà hàng. Pechanga cũng cống hiến khách hàng của mình một sàn sòng bài rộng hơn bất kỳ sàn nào ở Las Vegas, với hơn 4,500 máy kéo và video poker tối tân, 154 bàn bài, một khu đánh giới hạn cao High Limit Salon, một phòng Poker Room rộng rãi thanh lịch với một khu đặt cược Off-Track Betting và một phòng Bingo Parlor tiện nghi không đâu sánh bằng.Muốn biết thêm thông tin hay muốn giữ chỗ trước ở Pechanga Resort Casino, xin vào thăm trang mạng www.Pechanga.com hay gọi cho số (877) 711-2946. Pechanga Resort Casino nằm ở Temecula, Cali, chỉ cách Xa Lộ 15 có hai phút, và chỉ cách các phi trường San Diego và Ontario International không tới một tiếng đồng hồ và Los Angeles cùng Quận Cam không tới một tiếng rưỡi. Với trung bình 276 ngày nắng mỗi năm, Temecula và Journey at Pechanga cống hiến một nơi đến nghỉ chơi lý tưởng quanh năm cho khách chơi Golf.Về Pechanga Resort CasinoPechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến hơn 4.500 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 1,090 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf cấp đẳng tranh giải vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí 1-888-PECHANGA hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24-giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.Journey at Pechanga Hosts the 12th Kore Pro-Am on April 2 & 3Pechanga Resort Casino hosts the 12th Annual Kore Pro-am Golf Tournament at Journey at Pechanga on April 2 and 3, 2018. This marks the 6th year for Pechanga to host the tournament as the proud official sponsor. Journey at Pechanga is Pechanga Resort Casino’s premiere championship golf course, already well known among many Asian golfers. This year, 29 talented LPGA golfers were invited to participate in this highly anticipated tournament with the Pro-Am’s tee sponsors.Kore Pro-Am continues to serve as a community event by inviting the Great Oak High School (GOHS) Girls Golf team for the second year, providing the students an opportunity to meet and greet pro players and experience the tournament. This year the Great Oak High School Girls Golf team will provide over 30 volunteers to help with various area of the event. The Kore Pro-AM will donate $3,000 to GOHS team for their support. GOHS Girls Golf team became the league champion last year and made it to postseason of the California Interscholastic Federation (CIF).Kore 2018 Pro-Am features many outstanding LPGA professional golfers including Chella Choi, Megan Khang, Jenny Shin, Sarah Jane Smith, and Angel Yin. Chella Choi, Rolex ranking 49, posted a season-best third place result at the KPMG Women’s PGA Championship, which was her best career finish in major. Megan Khang who started playing golf at age 5 and just turned 21 debuted in 2016 and recorded a career-best T3 at the Blue Bay LPGA. Jenny Shin became Rolex First-Time winner with her victory at the Volunteers of America Texas Shootout in 2016 after 5 years since her debut and crossed $3M mark in career earnings last year. Shin is also famous for her stylish fashion on the green. Sarah Jane Smith, a veteran golfer from Australia, recorded a season-best T3 at the ISPS Handa Women’s Australian Open. The super rookie Angel Yin entered LPGA only last year and ranked second in the Louise Suggs Rolex Rookie of the Year standings. She was also selected by Team USA Captain as a captain’s pick for the Solheim Cup and posted a 1-1-1 record.The following popular LPGA superstars will also be joining the game: Tiffany Chan, Brianna Do, Jennifer Ha, Muni He, Vicky Hurst, Tiffany Joh, Lauren Kim, Erynne Lee, Rebecca Lee-Bentham, Lee Lopez, Sydnee Michaels, Annie park, Hee Young Park, Robynn Ree, Melissa Reid, Demi Runas, Hanule Sky Seo, Kelly Shon, Kelly Tan, Kassidy Teare, Gabriella Then, Andrea Wong, Jing Yang, Julie Yang. This elite group of 29 pro golfers will challenge each other on the stimulating and demanding course, along with their fans and golf partners.The night before the tournament, sponsors will find out which LPGA Pro golfers they will be playing with at the Pairing Party in the Pechanga Summit Ballroom. The pairings party features gourmet buffet-style foods premium open bar and live entertainment, creating a relaxing atmosphere for all players to get to know their LPGA partners and strategize for the next day’s tournament.The tournament begins at 11 a.m. on Tuesday following the breakfast and press conference. Players will be competing in an 18-hole scramble tournament and the team with the lowest score will win the coveted Kore Pro-Am Cup. Through the tournament, tee sponsors will not only be able to get up close and personal with these golf elites, but also swing their clubs alongside these talented athletes. Participants will also be provided with a great networking opportunity with celebrities, corporate leaders and pro golfers at the Awards Ceremony and Dinner that will immediately follow the tournament.About Journey at PechangaJourney at Pechanga championship golf course, one of the many high-end amenities at Pechanga Resort & Casino, is consistently rated among the top public courses in California. When golfers partner their rounds with a luxury stay at the adjacent resort, the value of the experience rises.Hotel guests receive complimentary access to the course’s award-winning practice facility, even if they do not have a tee time. The course’s clubhouse is home to spacious men’s and women’s locker rooms, an extensive pro shop and the Journey’s End restaurant serving breakfast, lunch and evening appetizers and cocktails.Nestled in the foothills of the scenic Southern California wine country in Temecula Valley on the Pechanga Indian Reservation, adjacent to Pechanga Resort & Casino, Journey at Pechanga winds along a boulder-strewn mountain. Journey at Pechanga’s par-72, 18-hole golf course winds across 7,219 yards. A challenging and rewarding course, it presents a range of topography – canyons, ravines, open fairways and even a tee shot with a 175-foot drop.Just across a small walkway sits the state’s largest resort/casino with all the luxuries a traveler would expect from a high-end casino property. Rated a AAA Four Diamond property for 15 years running, the resort recently underwent a major makeover with $300M investment and now offers a total of 1,090 hotel rooms and suites, an all-new 25,000 sq-ft full-service spa and beauty salon, a 4.5-acre pool complex, world class entertainment, meeting and event space that encompasses 200,000 sq-ft, and 11 restaurants. Pechanga also offers its guests a casino floor larger than any in Las Vegas, one that features more than 4,500 state-of-the-art slots and video poker, 154 table games, a High Limit Salon, a spacious and stylish Poker Room with an Off-Track Betting facility and a Bingo Parlor of unparalleled comfort.For more information or to make reservations at Pechanga Resort Casino, please visit www.Pechanga.com or call (877) 711-2946. Pechanga Resort Casino is located in Temecula, Calif. just two minutes off Interstate 15, less than one hour from San Diego and Ontario International airports, and less than one and one-half hours from Los Angeles and Orange County. With an average of 276 sunny days per year, Temecula and Journey at Pechanga offer an ideal golfer’s retreat year-round.About Pechanga Resort CasinoPechanga Resort Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Voted the Number One casino in America by readers of USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort Casino provides an unparalleled getaway. Offering more than 4,500 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 1,090 hotel rooms, dining, spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free 1-888-PECHANGA or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino is open 24-hours. Guests must be 21 and older to enter the casino.