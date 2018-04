Tăng Thuế, Tù Lương Tâm, Công An, Bảo Mẫu...

Xuân NiệmVậy là tăng thuế... các quan chức ngồi ở Hà Nội suy nghĩ đơn giản rằng hễ nợ công nhiêu, là phải tăng thuế toàn quôc. Làm sao bây giờ.Bản tin VOA kể: Việt Nam có kế hoạch tăng thuế lên các mặt hàng nhiên liệu bắt đầu vào tháng 7 để bù đắp vào các khoản nợ công và chống ô nhiễm, Bộ Tài chính Việt Nam cho biết hôm 4/4. Tuy nhiên theo Reuters, các nhà phân tích cảnh báo rằng việc tăng thuế có thể làm tăng lạm phát và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp ở Việt Nam.Chính phủ Việt Nam tăng thuế môi trường lên xăng dầu thêm 33.3% tới mức kịch khung cho phép là 4.000 đồng (0,1754 USD) trên 1 lít, theo công bố trên website của Bộ Tài chính .Trong khi đó, RFI kể: Theo nghiên cứu mới nhất của Amnesty International (Ân Xá Quốc Tế), hiện có ít nhất 97 tù nhân lương tâm trong các trại giam ở Việt Nam, đa số phải sống trong các điều kiện tệ hại và bị ngược đãi. Danh sách này được công bố hôm nay 04/04/2018, một ngày trước khi sáu nhà hoạt động bị đưa ra xét xử, trong đó có năm người thuộc Hội Anh Em Dân Chủ.Ông James Gomez, giám đốc Amnesty International tại Đông Nam Á tuyên bố: «Việt Nam là một trong những nhà tù giam giữ nhiều nhà tranh đấu hòa bình nhất Đông Nam Á – một danh hiệu đáng xấu hổ. Cả 97 tù nhân lương tâm mà chúng tôi biết được là những con người can đảm, đã bị mất đi tự do chỉ vì muốn thúc đẩy nhân quyền. Điều tệ hại nhất là con số này có thể thấp hơn so với thực tế».Bản tin BBC kể: Cựu tổng biên tập một báo ở Thành phố SG của Việt Nam nói với BBC rằng việc tái cơ cấu Bộ Công an là "nước cờ chính trị không dễ chơi" và là 'một cuộc điều động lớn'.Mới đây, chính phủ công bố chính thức về kế hoạch tái cơ cấu Bộ Công an theo hướng "bớt cấp trung gian, thu gọn đầu mối".Đến thời điểm này, đề án tinh giản bộ máy Bộ Công an do Đảng ủy Công an trình đã được Bộ chính trị thông qua và chờ hoàn thiện các thủ tục nhà nước.Bản tin RFA kể: Đầu năm 2016, sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, người ta thấy một loạt nhân vật công an được đưa vào bộ máy quyền lực chính trị cao nhất Việt Nam hiện nay là Bộ chính trị của Đảng. Trong số đó có ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, ông Trương Hòa Bình Phó Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đảng.Tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, từ Hawaii nói với RFA rằng việc giảm biên chế ở Bộ Công an là nằm trong việc giảm biên chế chung của cả bộ máy chính phủ, tuy nhiên những vụ bắt bớ các sĩ quan công an như vừa qua chứng tỏ quyền lực Bộ Công an bị suy giảm.Bản tin VnExpress kể: Thêm bảo mẫu ở Sài Gòn bị cáo buộc hành hạ trẻ.TAND quận 12 thấy có căn cứ xác định một bảo mẫu khác của cơ sở Mầm Xanh có hành vi bạo hành trẻ, ngoài hai người đã bị truy tố.Bảo mẫu ở Sài Gòn dùng dao dọa, đánh đập nhiều trẻTrong quyết định trả hồ sơ vụ án vừa ban hành, TAND quận 12 (TP SG) đề nghị cơ quan điều tra truy tố thêm bảo mẫu Phan Như Huỳnh (hơn 17 tuổi) về hành vi Hành hạ người khác.Báo Dân Trí kể: Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC TPSG, trong năm 2017, trên địa bàn TP đã xảy ra hơn 1.000 vụ cháy, làm 26 người chết, bị thương 44 người, thiệt hại hơn 92,5 tỷ đồng. Đại tá Đoàn Văn Chón, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP SG, cho biết các vụ cháy gây thiệt hại về người xảy ra chủ yếu tại nhà ở hộ gia đình hoặc nhà ở kết hợp với kinh doanh sản xuất, chiếm đến 70%.VOV kể: Hiện thành phố Sài Gòn có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 không có hệ thống phòng cháy chữa cháy; nhiều căn hộ chung cư bị cơi nới, rào chắn không có lối thoát hiểm, nguy cơ cháy tiềm ẩn rất cao.Một số chủ đầu tư chưa thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy đã đưa dân vào ở như: Chung cư Thái An, Chung cư Bảy Hiền Tower (Quận Tân Bình)...Báo An Ninh Thủ Đô kể: Hà Nội "siết" việc sử dụng điện thoại và Facebook của học sinh...Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, việc học sinh sử dụng điện thoại và Facebook tràn lan đang gây ra những tác động tiêu cực, cần chính thức đưa vào quy tắc ứng xử trong trường học.Thông tin này được ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đưa ra trong buổi họp báo về ngày hội CNTT ngành GD-ĐT Hà Nội lần thứ IV năm 2018 vào sáng 3/4.Báo Tuổi Trẻ kể: Tỉ phú Thái lại vung tiền gom cổ phiếu các ông lớn Việt.Không chỉ nhắm vào bia Sài Gòn, sữa Vinamilk, các đại gia nước ngoài, đặc biệt là tỉ phú Thái Lan, liên tục vung tiền mua gom cổ phiếu của các công ty mạnh tại Việt Nam.NawaPlastic Industries (Saraburi), cổ đông Thái Lan lớn nhất đang nắm 49,89% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần nhựa Bình Minh, vừa tiếp tục đăng ký mua thêm 818.609 cổ phiếu, tương ứng 1% vốn điều lệ của Nhựa Bình Minh, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn chứng khoán.Bản tin VietnamNet kể chuyện Hà Nội: Hé lộ đường dây buôn xế hộp xuyên biên giới...Cơ quan điều tra xác định, nguồn gốc 4 xe bị thu giữ đều do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu buôn bán trái phép qua biên giới.Ngày 3/4, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng Thanh Trì; SN 1976, ở Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng Thạch Thất; SN 1974, ở Thạch Thất, Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1956, ở Thường Tín, Hà Nội) ra xét xử tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.Báo Thanh Niên kể: Ngày 3.4, Sở TN-MT TP.SG cho biết qua giám sát, đo đạc tại hiện trường từ ngày 1.4 - 2.4, trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Sở đã phát hiện có xuất hiện tình trạng cá ngoi lên mặt nước và chết rải rác, khoảng từ vài chục đến vài trăm kg, tập trung chủ yếu ở đoạn từ cầu số 1 đến cầu Lê Văn Sỹ.Ghi nhận thực tế trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhiều đoạn có nhiều rác thải, đặc biệt rác dày đặc tại khu vực cầu số 1. Bên cạnh đó khu vực từ cầu số 1 đến cầu số 5 có nhiều mảng bùn đen nổi trên bề mặt, có bọt khí nổi lên.