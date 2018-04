Pakistan: 60,000 Người Chết Vì Cuộc Chiến Đánh Khủng Bố; Bộ Trưởng Nội Vụ Pakistan: Quyết Diệt Khủng Bố

(Xem: 326)

MOSCOW - Ngoại trưởng Nga nói : vụ ám sát cựu điệp viên Nga đầu tháng qua làm lợi chính phủ của Thủ Tướng Theresa May, vì gây phân tâm về tiến trình Brexit khó khăn và phưc tạp – trong buổi họp báo đầu tuần, ngoâi trưởng Sergey Lavrov giải thích : nội các May đang cảm thấy bất an vì không thể thực hành các hưá hẹn về các điều kiện để ly thân với Liên Âu.