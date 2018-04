Bắc Cali: Nổ Súng Tại Trụ Sở YouTube, 1 Chết, 4 Bị Thương

Một vụ nổ súng tại tổng hành dinh của YouTube tại thành phố San Bruno, California hôm Thứ Ba đã làm cho ít nhất 4 người bị thương và tay súng thiệt mạng, theo các tường trình cho biết.Kẻ nổ súng được tin là đã chết từ vết thương do chính tay súng gây ra, theo Cảnh Sát Trường San Bruno là Ed Barberini cho biết trong cuộc họp báo.Barberini xác nhận rằng 4 người bị thương -- gồm 2 phụ nữ, được cho là bình thường và nặng, và một người đàn ông, được cho là nghiêm trọng. Một người được tìm thấy đã chết, và Barberini cho biết người đó có thể đã chết do vết thương tự gây ra.Barberini xác nhận rằng nghi can là một phụ nữ.Bản tin địa phương được phổ biến và Fox News trích thuật lời một phát ngôn viên từ Bệnh Viện San Francisco General Hospital nói raăng họ “đã nhận nhiều bệnh nhân” liên quan đến vụ nổ súng. Tổng quản trị thành phố San Bruno nói tại một đài phát thanh địa phương rằng Bệnh viện Stanford University Medical Center được dự đoán nhận 4 hay 5 bệnh nhân.Nhân chứng được đài phát thanh địa phương phỏng vấn nói rằng bà nghe nhiều tiếng súng trong ít nhất 2 vụ nổ.