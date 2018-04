Nhóm People Without Borders Tố Trump Bắt Nạt Di Dân

WASHINGTON - Nhóm tổ chức đoàn xe chở 1000 người Trung Mỹ đến biểu tình tại biên giới Hoa Kỳ lên án TT Trump bắt nạt di dân và đe dọa bạo động quy mô chống lại di dân.Ông Trump khuyến cáo “Tốt hơn là ngưng” và hô hào Lập Pháp dùng “phương án nguyên tử” để biểu quyết thông qua luật di trú chặt chẽ hơn bằng đa số thường.Nhóm mệnh danh là “People Without Borders” nhanh chóng phản ứng, tố cáo ông trump dùng tin tức về “đoàn caravan” để đe dọa hàng trăm ngàn di dân là đối tượng của chương trình DACA và để ép QH thông qua đề luật di trú mà ông mong muốn.Nhóm lên án ông Trump mưu đồ gây ly gián các thành phần di dân để các cộng đồng di dân chống lại nhau, và dùng họ như là lá bài trong tái thương luợng NAFTA.Ông Trump từng dọa không điều đình thương ước Bắc Mỹ lại nếu Mexico không ngăn cấm dân xâm nhập biên giới Hoa Kỳ.Nhóm khẳng định tiếp tục đoàn kết và hậu thuẫn di dân thuộc mọi thành phần.Fox News đưa tin từ sáng sớm Chủ nhật: 1200 di dân gồm đa số từ Honduras đã băng qua Mexico không xin phép với ý định nhập cư Hoa Kỳ bất hợp pháp.Theo BuzzFeed, thẩm quyền Mexico không định cản đường.Cơ quan Mexico gọi là National Institute of Immigration loan báo sẽ giải tán đoàn di dân Trung Mỹ trong ngày Thứ Tư – nhưng, nhóm hỗ trợ di dân cảm thấy hồ nghi.People Without Borders mong đợi Mexico cho phép đoàn di dân quá cảnh hay đuợc tiếp nhận như là người tị nạn.Chính quyền Mexico cả quyết không chấp nhận di trú ngoại lệ, và trên 1200 người đã bị trả về bản quán - tin này không thể kiểm chứng bằng cách độc lập.