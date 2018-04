Nhân Quyền Quốc Tế Đòi CSVN Thả Nguyễn Van Đài, Nguyễn Bắc Truyển; Vợ Của 5 Nhà Đấu Tranh Đòi Dự Phiên Tòa Xử Các Phu Quân

Quan tâm đến vụ xử nhiều nhà đấu tranh dân chủ trong nước mà trong đó gồm Luật Sư Nguyễn Văn Đài, các ông Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội và Nguyễn Bắc Truyển sắp tới đây, các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng đòi chính quyền CSVN phải bỏ các cáo buôc và thả tự do lập tức cho những nhà đấu tranh nhân quyền này, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 4 tháng 4.Bản tin VOA cho biết rằng, “Các tổ chức nhân quyền quốc tế ra thông cáo chung kêu gọi chính quyền Việt Nam bãi bỏ mọi cáo buộc và phóng thích ngay lập tức các nhà hoạt động nhân quyền thuộc Hội Anh Em Dân Chủ sắp sửa bị đưa ra xét xử về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân nhân.”“Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người sáng lập Hội, và cộng sự Lê Thu Hà cùng các thành viên khác của Hội bao gồm Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội và Nguyễn Bắc Truyển sẽ ra Tòa án Nhân dân Hà Nội vào ngày 5 tháng 4. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với bản án từ 12 năm tù giam cho tới tù chung thân hoặc tử hình.“Tổng thư ký Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) Debbie Stothard kêu gọi cộng đồng quốc tế thẳng thừng lên án "cuộc đàn áp không ngừng" của chính phủ Việt Nam nhắm vào xã hội dân sự.“"Việc câu lưu tiền thẩm kéo dài và tùy tiện đối với Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đáng bị toàn thể cộng đồng quốc tế lên án," bà nói trong thông cáo chung.“Ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà bị giam giữ không thông qua xét xử kể từ tháng 12 năm 2015. Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội và Nguyễn Bắc Truyển bị bắt cùng lúc tại nhà riêng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa vào tháng 7 năm 2017 và đã bị giam giữ từ đó.”Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Tháng 12 năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ở Hà Nội loan báo Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Trội bị cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" (trước đây là Điều 79, giờ là Điều 109 của Bộ luật Hình sự sửa đổi). Thông cáo nói các cáo buộc của Hà Nội nhắm vào những nhà hoạt động này bao gồm ủng hộ thiết lập một nền kinh tế thị trường tự do và một chính phủ dân chủ, kêu gọi các tổ chức quốc tế lên tiếng chống lại các vi phạm nhân quyền, và hỗ trợ pháp lý cho những người nông dân và nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa ô nhiễm Formosa.”Trong khi đó bản tin của đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 3 tháng 4 có tựa đề “Vợ của những tù chính trị sẽ ra tòa đòi quyền tham dự,” cho biết chi tiết như sau.“Vợ của Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và vợ bốn cựu tù chính trị: Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức bị chính quyền làm khó dễ trước phiên xử nhóm này dự kiến diễn ra ngày vào ngày 5 tháng 4 năm 2018.“Bà Vũ Minh Khanh, vợ của Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài lên tiếng cho biết vào sáng ngày 2 tháng 4, chị điện thoại cho thư ký phiên tòa hỏi về các thủ tục để được vào tham dự phiên tòa của chồng thì người thư ký này đã tỏ thái độ được nói rằng khiếm nhã và vô trách nhiệm.“Sáng ngày 3 tháng 4, cả năm người gồm vợ của Luật sư Nguyễn Văn Đài và vợ các tù nhân lương tâm nói trên đã cùng nhau đến tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội để đòi gặp thẩm phán Ngô Thị Ánh. Đến 11 giờ 30 phút, phòng tiếp dân của tòa án yêu cầu các chị phải làm đơn trình bày nguyện vọng. Tòa án sau đã xác nhận đã nhận hai văn Đơn xin cấp giấy phép tham dự phiên tòa và Đơn khiếu nại.“Một trong năm người là bà Nguyễn thị Huyền Trang, vợ tù nhân chính trị Phạm Văn Trội, vào chiều tối ngày 3 tháng tư cho RFA biết:““Hôm nay chúng tôi có 5 chị em: gồm vợ anh Nguyễn Bắc Truyển, vợ anh Trương Minh Đức, chị Lành vợ Mục sư Nguyễn Trung Tôn, cùng tôi đến trực tiếp Tòa Án Nhân Dân Tp Hà Nội tại Khu tiếp Công Dân.“Chúng tôi viết rất nhiều đơn trong ngày hôm nay: đơn khiếu nại, đề nghị cấp giấy phiên tòa, đơn được cán bộ ra trực tiếp giải quyết; nhưng họ chỉ nhận mà không trả lời.”“Bà Nguyễn Thị Huyền Trang nêu ra thực tế về các vụ xử án chính trị tại Việt Nam trong thời gian qua là mặc dù thông báo công khai nhưng thân nhân rất hiếm khi được vào dự phiên tòa:““Luật như thế nhưng tại Việt Nam không diễn ra như vậy. Trong thực tế điều này (cấm đoán) từng xảy ra đối với các phiên xử những tù nhân lương tâm khác rồi; nên chúng tôi rất lo ngại điều này sẽ xảy ra.”“