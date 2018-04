Bình Dương: Bắt 7 Người Cho Vay Cắt Cổ Dân Nghèo

BÌNH DƯƠNG, VN -- 7 nghi can trong vụ cho vay cắt cổ người dân đã bị bắt tại xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam hôm 3 tháng 4, theo bản tin của VNExpress cho biết.Bản tin VNExpress cho biết rằng, “Nhóm người núp bóng công ty hành nghề cho vay nặng lãi, khi con nợ không có tiền trả đã kéo đến đánh đập, bắt giữ nạn nhân.“Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) ngày 3/4 tạm giữ 7 nghi can liên quan để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật, Cho vay nặng lãi.“Trước đó, anh Phạm Văn Lợi (28 tuổi) và người bạn thế chấp giấy tờ để vay 25 triệu đồng của chi nhánh Công ty Nhất Tính ở thị xã Dĩ An. Hôm 23/3, họ không có khả năng trả nợ nên bị 16 nhân viên của công ty đánh đập, khống chế đưa về trụ sở ép trả tiền.“Nhận được tin báo, hàng chục Công an thị xã Dĩ An đã truy xét, bắt giữ các nghi can. Khám xét trụ sở công ty, cảnh sát thu giữ 500 giấy vay nợ với số tiền hơn 4 tỷ đồng, nhiều sổ sách phục vụ hoạt động tín dụng đen, cùng nhiều hung khí...”Bản tin VNExpress cho biết thêm rằng, “Theo cơ quan công an, từ năm 2017 đến nay, với danh nghĩa công ty, nhóm này đã cho vay trên địa bàn tỉnh Bình Dương với lãi suất cao. Hàng ngày, chúng đi phát tờ rơi, treo băng rôn cho vay với thủ tục đơn giản, chỉ cần giấy tờ xe và CMND nhưng cho vay đến 90% giá trị xe.“Hầu hết nạn nhân là người thu nhập thấp, công nhân lao động bị mắc bẫy các khoản vay lãi suất cao. Khi họ không khả năng thanh toán, chúng cho người hăm doạ, đánh đập; giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản để trừ nợ.“Vụ án đang được cảnh sát đang điều tra mở rộng.”