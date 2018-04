Thái: Cháy Nhà 9 Người VN Bị Thương

9 người Việt bị thương và 1 người Việt bị thiệt mạng trong tai nạn cháy chung cư tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào sáng ngày 3 tháng 4, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Một vụ hoả hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 3 tháng 4 tại một chung cư cũ ngay trung tâm thủ đô Bangkok (Thái Lan) khiến cho hơn 60 người bị thương và ít nhất 3 người thiệt mạng. Trong số nạn nhân có 9 người Việt Nam bị thương và 1 người Việt tử nạn.“Tin nêu rõ vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h sáng giờ địa phương tại toà nhà chung cư cũ 14 tầng với 180 căn hộ và khoảng 300 cư dân. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do chập điện tại tầng 5. Ngay sau khi phát hiện cháy, lính cứu hoả đã có mặt để chữa cháy và sơ tán những người mắc kẹt bên trong. Hiện những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.“Sau vụ cháy, thị trưởng Bangkok Aswin Kwanmuang đã đến hiện trường thị sát và ra lệnh tạm thời phong toả chung cư trước khi hoạt động cứu nạn, cứu trợ hoàn tất và đảm bảo chung cư an toàn cho cư dân. Đồng thời yêu cầu rà soát lại toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy ở các khu vực đông dân cư trong thành phố bởi Thái Lan đang vào mùa khô nóng rất dễ xảy ra cháy nổ.”Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Theo giới chức địa phương, chung cư được xây dựng cách đây 30 năm, hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư không tốt nên đã dẫn đến hậu quả chết người.”