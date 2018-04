Chùa Bát Nhã An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Và Lạc Thành Cổng Tam Quan

Từ trái, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, và Hòa Thượng Thích Nguyên Trí trong Lễ An Vị tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tại Chùa Bát Nhã.(Photo VB)

Hình ảnh trong buổi lễ.

Santa Ana (VB)- - Vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 01 tháng 4 năm 2018, tại sân Chùa Bát Nhã số 4717W. First Street, Thành phố Santa Ana CA 92703 đã long trọng tổ chức Đại Lễ An Vị Tôn Tương Bồ Tát Quán Thế Âm và Lạc Thành Cổng Tam Quan.Buổi lễ diễn ra với sự tham dự khoảng 200 Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng ngàn đồng hương Phật tử, Gia Đình Phật Tử, đại diện một số các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền hình, truyền thông, báo chí.Chứng minh buổi lễ có; Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thốmg Nhất Hoa Kỳ(GHPGVNTN/HK); HT. Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới; HT. Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK; HT. Thích Nguyên Trực Bào Huynh của HT. Thích Nguyên Trí. Ngoài ra còn có HT. Thích Nguyên An, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ GHPGVNTN/HK; HT. Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK; HT. Thích Thông Hải, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK; HT. Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK; HT. Thích Minh Dung, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK, HT. Thích Thiện Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK; HT. Thích Giác Sĩ, Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK, HT. Thích Nhật Huệ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK, ngoài ra còn có qúy Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni Trưởng, Ni Sư, Sư Cô đến từ các chùa và Tự Viện Nam California, Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK, Cư Sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK, Cư Sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải, Thành Viên Ban Tư Vấn GHPGVNTN/HK, Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật, Cố Vấn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức. Đaọ hữu Đặng Nguyên Phả, Hội Trưởng Hội Đuốc Tuệ, Đạo hữu Nguyên Lượng, Hội Trưởng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County...Quan khách có: Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân Giáo Sư Vân Bằng, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn, Nghị Viên Thành Phố Santa Ana Luật Sư Vine Cent, Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley, ông Micheal Võ và phu nhân, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi và phu nhân, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai ông Phan Kỳ Nhơn.. .Điều hợp cương trình buổi lễ do Đại Đức Thích Huệ Cảnh và Đạo hữu Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê.Mở đầu buổi lễ với nghi thức tác bạch cung thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm lễ đài, dẫn đầu đoàn cung nghinh là đoàn Lân Gia Đình Phật Tử Bát Nhã trình diễn chào mừng Chư Tôn Đức cùng đồng hương Phật tử tham dự.Trong phần trình bày về lý do buổi lễ, Đại Đức Thích Huệ Cảnh, cho biết, “Chùa là nơi thể hiện công việc đưa đạo vào đời của những người theo chân Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Chùa cũng là nơi tu dưỡng tâm hồn cho mọi người, là “mái chùa che chở hồn dân tộc.” Chùa cũng là sinh hoạt văn hóa của dân tộc Việt và cũng là nơi tụ hội những tâm hồn yêu thương, từ bi bác ái. Nên nơi nào có cộng đồng là nơi ấy có mái chùa. Đó là những lý do để Hòa Thượng Thích Nguyên Trí gắng công, gắng sức xây dựng chùa Bát Nhã từ nhiều năm nay.”Sau đó là lời chào mừng và cảm ơn của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ Chùa Bát Nhã (qua phần dịch sang tiếng Anh của Đạo hữu Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê.) trong lúc nầy Hòa Thượng xúc động kể ra một phần những sự giúp đở của các cơ quan chính quyền Thành Phố, Quận Hạt, của qúy vị dân cử, qúy vị mạnh thường quân và đồng hương Phật tử nhờ vào đó mà Chùa Bát Nhã có được ngày hôm nay. HT. không quên mời hai vợ chồng đạo hữu Minh Tuệ và Diệu Tịnh lên trước Tôn Tượng Đức Quan Thế Âm để HT. trao quà lưu niệm ghi nhận công đức của hai Phật tữ đã cúng dường pho tượng nầy.(Được biết Tôn Tượng được khắc nguyên một khối đá lớn, thân tượng cao 16 feet chưa kể đài hoa sen và bệ tượng. Tổng cộng chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh tượng là 25 feet (gần 5 mét), nặng khoảng 61 tấn. Toàn bộ Tôn Tượng đặt trên một bệ bê tông kiên cố ngay chính giữa sân chùa Bát Nhã, mặt hướng ra Đại Lộ First (Bolsa nối dài).Hòa Thượng Vieện chủ chân thành cảm tạ sự tận tình giúp đỡ của các vị thị Trưởng, phó thị trưởng và qúy vị Nghị viên trong Hội Đồng Thành Phố Santa Ana, qúy vị dân cử các Thành Phố, Quận Hạt, Tiểu Bang, Liên Bang, nhiều những vị mạnh thường quân cả về tinh thần lẫn tài chánh, để hình thành chùa Bát Nhã hôm nay.Hòa thượng cảm ơn Hòa Thượng Thích Chơn Thành, HT. Thích Nguyên Siêu, HT.Thích Minh Dung, HT.Thích Minh Trí, HT. Thích Thiện Long, HT. Thích Thông Hải.. . Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, Giáo Sư Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê, cựu Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, Đạo hữu Hòang Tấn Kỳ.. .Tiếp theo chương trình phần phát biểu của qúy vị dân cử, những vị nầy đã ghi nhận những đóng góp giá trị của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí và chùa Bát Nhã trong cộng đồng đa sắc tộc, trước Tôn Tượng mọi người cùng cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm có tự do dân chủ.Tiếp theo Đạo Từ của Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo hội PGVNTN Hoa Kỳ, mở đầu HT. ca ngợi việc làm của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí đã thực hiện được một công đức lớn lao. Việc xây cất chùa và dựng tượng Phật là đưa đạo vào đời, xiển dương Phật pháp.Hòa Thượng cho biết: “Phật Quán Thế Âm là biểu tượng Từ Bi, Hỉ Xả trong Phật Giáo, là sự che chở tất cả chúng ta. Dựng tương ngài nơi các chùa là nhắc nhở người phật tử lòng tư bi bác ái với mọi người...”HT. tiếp: “Về sự lạc thành Cổng Tam Quan của chùa cho cao lớn hơn dự trù là hòa thương viện chủ muốn nhắc nhở mọi người con Phật khi bước qua cổng Tam Quan là bước qua ba cửa Giải Thoát. Đây là những ý nghĩa trong kinh Phật, để chúng ta khi vào trong khuôn viên chùa mà lắng lòng tu nguyện theo lời Phật dạy.. .”Nghi thức cắt băng khánh thành Tôn Tượng Đức Quan Thế Âm bắt đầu, Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, HT. Thích Chơn Thành, HT. Thích Nguyên Trí lên làm lễ Sái Tịnh, sau đó cắt băng khánh thành, sau khi cắt băng khánh thành Tôn tượng, Ban tổ chức cung thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tônn Đức Tăng Ni và quan khách ra trước cổng chùa cùng cắt băng khánh thành cổng Tam Quan chùa.Trong lúc nầy những tràng pháo tay vang dội xen lẫn tiếng niệm Phật của đồng hương Phật tử hòa lẫn niềm vui như một ngày hội thiêng liêng.Buổi lễ kết thúc Ban tổ chức Cung thỉnh Chư tôn Giáo Phẩm, Chư tôn đức Tăng, Ni cùng đồng hương Phật tử vào trai đường thọ trai.Đại Đưc Thích Huệ Cảnh đại diện Ban Tổ Chức bày tỏ lòng tri ân chư tôn đức Tăng, Ni và cảm tạ quý quan khách, cơ quan truyền thông báo chí và đồng hương Phật tử đã tham dự lễ.Mọi chi tiết liên lạc về chùa Bát Nhã: số 4717W. First Street, Thành phố Santa Ana CA 92703, điện thoại (714) 571-0473.