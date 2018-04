Hút Thuốc và Bệnh Tiểu Đường Đe Dọa Sức Khỏe của Người Á Châu, Bác Sĩ Thúc Giục Người Á Châu Cai Thuốc Lá và Đi Kiểm Tra Bệnh Tiểu Đường

Bệnh tim và thận

Máu kém lưu thông ở chân và bàn chân, có thể dẫn đến tình trạng bị nhiễm trùng, lở loét, hay có thể bị cưa chân (giải phẫu đễ cắt đi những bộ phận như ngón chân hay bàn chân)

Bệnh võng mạc (một bệnh mắt mà có thể gây mù lòa)

Bệnh thần kinh ngoại biên (dây thần kinh cánh tay và chân bị hư hại gây tê, đau, yếu và phối hợp kém)

Tiếng Phổ Thông và Quảng Đông 1-800-838-8917 www.asq-chinese.org

Tiếng Đại Hàn 1-800-556-5564 www.asq-korean.org

Tiếng Việt 1-800-778-8440 www.asq-viet.org

Theo các hiệp hội y tế chánh, Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ, và các cuộc nghiên cứu gần đây, những người gốc Á Châu mà hút thuốc làm tăng nguy cơ bị bệnh tiểu đường đến 30-40% cao hơn những người không hút thuốc.“Hút thuốc có liên quan trực tiếp đến ung thư phổi, cổ họng và các loại ung thư khác, nhưng theo bài báo cáo của Tổng Y Sĩ về Những Hậu Quả Sức Khỏe của Hút Thuốc 2014, bây giờ có đầy đủ bằng chứng để kết luận rằng hút thuốc cũng gây ra bệng tiểu đường”, Tiến sĩ Caroline Chen cho biết. Một cách để giảm nguy cơ bị bệnh tiểu đường là bỏ hút thuốc. Asian Smokers’ Quitline Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt có thể giúp những người hút thuốc cai thuốc lá. Là một chương trình phục vụ toàn quốc do Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) tài trợ, ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt cung cấp tư vấn miễn phí qua điện thoại bằng tiếng Việt và gửi băng dán nicotine miễn phí đến cho những người hút thuốc nào hội đủ điều kiện. Bạn bè và gia đình của những người hút thuốc cũng có thể gọi Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt tại số 1-800-778-8440 để được nhận thông tin và hướng dẫn về cách giúp người thân cai thuốc lá.Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC), những người hút thuốc lá mà bị bệnh tiểu đường có nguy cơ cao hơn để bị các biến chứng nghiêm trọng như:Bác sĩ Ho Luong Tran, Chủ tịch & Tổng giám đốc điều hành của NCAPIP, một cơ quan của bác sĩ nhắm vào việc nâng cao nhận thức về bệnh tiểu đường và ung thư vô cùng ảnh hưởng người gốc Á Châu, tuyên bố “Trong vài trường hợp, hút thuốc lá có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ bị các biến chứng đe dọa mạng sống liên quan đến bệnh tiểu đường như suy thận”.Cô Cherrie Ng, người quản lý chương trình ASQ cho biết “Hút thuốc đã được chứng minh làm tăng lượng đường trong máu và giảm khả năng của cơ thể sử dụng chất insulin, vì vậy hút thuốc rất có hại cho những người có bệnh tiểu đường. ASQ muốn giúp những người hút thuốc kiểm soát bệnh tiểu đường. Chúng tôi khuyến khích những người hút thuốc nên liên lạc ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt tại số 1-800-778-8440 để thử cai thuốc hôm nay! Ngoài các dịch vụ bằng tiếng Việt, ASQ còn cung cấp những đường dây khác để giúp những người hút thuốc mà nói tiếng Quảng Đông, Phổ Thông hoặc Đại Hàn.Nếu bạn là người Việt Nam với chỉ số khối cơ thể (BMI) là 23 (bạn có thể tính chỉ số ở đây https://aadi.joslin.org/en/am-i-at-risk/asian-bmi-calculator): bạn nên yêu cầu bác sĩ kiểm tra bệnh tiểu đường loại 2. Để biết thêm chi tiết về bệnh tiểu đường ở những người gốc Á Châu, xin đến trang www.screenat23.orgChi tiết về Asian Smokers’ Quitline (ASQ):ASQ được điều hành bởi Moores Cancer Center (Trung Tâm Ung Thư Moores) tại trường Đại Học California, San Diego. ASQ cung cấp những dịch vụ giúp cai thuốc lá MIỄN PHÍ đã được chứng minh có hiệu quả, bằng tiếng Quảng Đông, Phổ Thông, Đại Hàn và Việt Nam cho những cộng đồng người Á Châu tại Hoa Kỳ. Nghiên cứu đã cho thấy những người hút thuốc mà ghi danh vào những dịch vụ của ASQ làm tăng gấp đôi khả năng cai thuốc lá thành công.Chúng tôi khuyến khích những người Việt Nam hút thuốc lá gọi vào trung tâm ASQ để nhận được dịch vụ giúp cai thuốc lá miễn phí. Bạn bè và gia đình của những người hút thuốc cũng có thể ghi danh để tìm hiểu cách giúp người thân của mình cai thuốc. Các chuyên gia cai thuốc lá người Việt sẵn sàng cung cấp sự hướng dẫn hữu ích. Những người hút thuốc có thể nhận được hai tuần băng dán nicotine miễn phí trong khi nguồn cung cấp vẫn còn.Từ năm 2012, trên 10,000 người nói tiếng Á Châu từ khắp 50 tiểu bang đã ghi danh vào chương trình ASQ. ASQ được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC)ASQ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 9 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ (10 giờ sáng đến 12 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ).Để ghi danh, hãy gọi Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt tại số 1-800-778-8440 hay đăng ký trên mạng tại www.asq-viet.org hôm nay!To learn more about ASQ in English, visit: www.asiansmokersquitline.org.