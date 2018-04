McDonald's Tăng Gấp Ba Tài Trợ Học Phí Cho Nhân Viên, Giảm Thời Gian Hội Đủ Điều Kiện Còn 90 Ngày, Mở Rộng Phúc Lợi Như Career Online High School và College Advisory Cho Thân Nhân Các Nhân Viên

Quảng cáo của McDonald’s.

OAK BROOK, Ill., Ngày 3 tháng 4, 2018 – McDonald’s Corporation ra thông báo việc công ty này sẽ dành ngân khoản $150 triệu Mỹ kim trong thời gian 5 năm cho chương trình giáo dục Archways to Opportunity của công ty. Số tiền đầu tư này sẽ cung cấp cơ hội tham gia chương trình học vấn cho gần 400,000 nhân viên tại các tiệm ăn ở Hoa Kỳ và công ty cũng sẽ giảm thiểu giời gian chờ đợi hội đủ điều kiện từ 9 tháng xuống còn có 90 ngày từ lúc bắt đầu việc làm và giảm số giờ làm việc tối thiểu mỗi tuần từ 20 tiếng đồng hồ xuống còn 15 tiếng. Thêm vào đó, McDonald’s sẽ mở rộng một số phúc lợi của chương trình giáo dục đến với các thành viên trong gia đình các nhân viên tiệm ăn. Những thay đổi này phản ảnh quyết tâm của công ty McDonald’s và các phân tiệm độc lập nhằm cung cấp việc làm thích hợp đến cho các nhân viên của tiệm ăn để họ có cơ hội và điều kiện theo đuổi các mục tiêu trong học vấn và nghề nghiệp.Chương trình Archways to Opportunity cung cấp cho các nhân viên hội đủ điều kiện tại Hoa Kỳ có cơ hội nhận được bằng tốt nghiệp trung học, một số tiền trợ giúp học phí đại học, dịch vụ tư vấn giáo dục miễn phí và cơ hội theo học Tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ nhì.“Quyết tâm của chúng tôi đối với nền giáo dục phản ảnh nỗ lực của chúng tôi trong việc hỗ trợ những cá nhân đóng vai trò then chốt trong tiến trình xây dựng một công ty McDonald’s ngày càng tốt hơn,” ông Steve Easterbrook, chủ tiệc kiêm tổng giám đốc công ty McDonald’s đã phát biểu như sau. “Qua việc cung cấp thêm cơ hội cho các nhân viên tiệm ăn theo đuổi các mục tiêu trong học vấn và nghề nghiệp, chúng tôi đang giúp những nhân viên này hiểu rõ tiềm năng của mình, cho dù tương lai của họ là ở McDonald’s hoặc nơi nào khác.”Được thúc đẩy bởi thay đổi trong luật thuế vụ của Hoa Kỳ, sự gia tăng đầu tư của McDonald’s vào chương trình Archways to Opportunity Program bao gồm:- Gia tăng đầu tư vào trợ giúp học phí:o Nhân viên: Các nhân viên hội đủ điều kiện sẽ có thể nhận $2,500/năm, gia tăng từ $700/năm trước đây.o Quản lý: Các nhân viên quản lý hội đủ điều kiện sẽ có thể nhận $3,000/năm, gia tăng từ $1,050/năm trước đây.o Các nhân viên tham gia vào chương trình này có thể chọn cách sử dụng số tiền hỗ trợ này – cho dù họ theo học tại một đại học cộng đồng, đại học bốn năm hoặc là trường dạy nghề. Chương trình hỗ trợ học phí không có giới hạn tối đa – các nhân viên tiệm ăn sẽ có thể theo đuổi học vấn và nghề nghiệp theo tốc độ họ chọn. Chương trình hỗ trợ học phí mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5, 2018 và có thể được áp dụng ngược lại đến ngày 1 tháng Giêng, 2018.- Giảm thiểu các điều kiện cần thiết: Gia tăng cơ hội tham gia vào chương trình bằng cách giảm thiểu những điều kiện cần thiết như thời gian bắt đầu việc làm từ 9 tháng xuống còn 90 ngày. Thêm vào đó, giảm thiểu điều kiện giờ làm việc mỗi tuần từ 20 tiếng đồng hồ xuống còn 15 tiếng (khoảng 2 ca làm việc toàn thời) để giúp các nhân viên tiệm ăn có thêm thời gian chú tâm vào học vấn.- Mở rộng dịch vụ đến với các gia đình: Mở rộng dịch vụ các lớp trung học trên mạng Career Online High School và tư vấn đại học College Advisory đến với thành viên gia đình của các nhân viên tiệm ăn qua sự hợp tác với các tổ chức giáo dục như Cengage và Council for Adult and Experiential Learning (CAEL).- Các trợ giúp khác: Những chương trình trợ giúp tiềm kiếm nghề nghiệp dành cho các nhân viên tiệm ăn hội đủ điều kiện sẽ được triển khai vào cuối năm nay.- Thành lập một Quỹ Giáo Dục Quốc Tế: Những trợ cấp nhằm tài trợ cho các chương trình nâng cao học vấn tại các thị trường trên toàn cầu.“Từ lúc ban đầu, chương trình Archways to Opportunity đã mang mục đích giúp kết nối ước vọng và nghị lực của các nhân viên tại các tiệm ăn với điều kiện và phương tiện để giúp họ tìm đến những thành công trong cuộc sống theo cách họ mong muốn,” ông David Fairhurst, giám đốc quản lý nhân sự của McDonald’s đã phát biểu. “Qua việc gia tăng gấp ba lần số tiền hỗ trợ học phí, mở rộng phúc lợi giáo dục cho thành viên gia đình của các nhân viên và giảm thiểu những điều kiện đòi hỏi tương đương như công việc làm bán thời gian trong mùa hè, chúng tôi muốn nói lên một điều rằng nếu ai đó đến làm việc tại tiệm ăn McDonald’s, chúng tôi sẽ đầu tư vào tương lai của người đó.”Sau khi khởi đầu chương trình này tại Hoa Kỳ vào năm 2015, Archways to Opportunity đã giúp gia tăng cơ hội học vấn cho trên 24,000 người và đã trợ giúp trên $21 triệu Mỹ kim tiền trợ cấp học phí trung học và đại học. Các sinh viên tốt nghiệp đã nhận bằng đại học trong các ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân sự, Giao tiếp, Kế toán, Vi trùng học, và nhiều hơn nữa.“Nếu không có những sáng kiến, suy nghĩ, và lập kế hoạch trước của các chủ nhân công ty, chúng ta sẽ không thể trang bị lực lượng lao động ngày nay cho nền kinh tế trong tương lai được một cách toàn diện,” bà Maria K. Flynn, chủ tịch và tổng giám đốc của JFF, một tổ chức bất vụ lợi chuyên tạo điều kiện giáo dục và kinh tế cho các sắc dân thiếu các dịch vụ cần thiết tại Hoa Kỳ đã phát biểu như sau. “Việc cải thiện các phúc lợi mà McDonald’s cung cấp cho nhân viên và gia đình của họ, nhằm gia tăng học vấn là cách đầu tư điển hình cho các công ty để tạo cơ hội cho tất cả mọi người trong nền kinh tế tương lai.”“Công ty McDonald’s đang giúp cho nhân viên của mình có cơ hội nhận được những phúc lợi giáo dục một cách dễ dàng hơn và đồng thời công ty cũng gia tăng thêm những phúc lợi đó. Việc công ty này mở rộng các chương trình như các lợp học nghề trung học trên mạng Career Online High School và các dịch vụ tư vấn về đại học đến với thành viên trong gia đình của các nhân viên McDonald’s có thể sẽ là một sự tác động lớn đối với một số gia đình,” ông Jamie Fall, giám đốc tổ chức The Aspen Institute's Upskill America đã phát biểu như sau. “Thêm vào đó, cung cấp trước tiền trợ cấp học phí thay vì sẽ hoàn trả lại sau cho phép nhiều nhân viên hơn có điều kiện tham gia vào chương trình này. Đây đều là những thay đổi rất tốt đối với chương trình Archways to Opportunity của công ty.”Sơ lược về McDonald’sMcDonald’s là công ty dẫn đầu trên thế giới trong lãnh vực phục vụ thức ăn với trên 37,000 địa điểm tại 120 thị trường. Trên 90 phần trăm các tiệm ăn McDonald’s trên khắp thế giới được làm chủ và vận hành bởi các thương gia nam nữ độc lập tại địa phương.