Quyển Sách Lớn Nhứt Thế Giới: Kuthodaw Pagoda Mandalay Miến Điện

(Xem: 597)

Macron là một vị nguyên thủ quốc gia do dân bầu, đại diện cho 65 triệu dân Pháp. Ông Nguyễn phú Trọng chỉ là Tổng bí thư của một đảng chính trị, nhưng vì gần 100 triệu dân Việt vì lý do này hay lý do khác, không phủ nhận được