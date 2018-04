Biển Đông: Khó Lường...

Trần KhảiTrung Quốc như dường xuất hiện khắp nơi... Từ đồng lúa Cam Bốt với núi đôi Laò quốc, tới ven biển Việt Nam, cả nơi các mỏ dầu ngoàì khơi... Dĩ nhiên là cả ở Đài Loan, Nam Hàn....Nhưng tập trung mũi quân sự lớn là ở đâu?Ngoaì biển Việt Nam? Hay Đaì Loan? Hay cả hai nơi đó?Bản tin RTI ghi nhận rằng nhiều vị dân cử Mỹ tin rằng cần bảo vệ Đài Loan mạnh mẽ hơn.Bản tin nói, Chủ tịnh Ủy ban ngoại giao hạ viện liên bang Mỹ bà Ileana Ros-Lehtinen dẫn đoàn đại biểu đến thăm Đài Loan, ngày 2/4, tổng thống Thái Anh Văn đích thân trao tặng huân chuân để biểu dương sự cống hiến của bà trong mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ.Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu, bà và Ileana Ros-Lehtinen quen nhau đã nhiều năm, tuy cuối năm nay bà sẽ mãn nhiệm kỳ, nhưng vẫn tiếp tục truyền đạt kinh nghiệm cho người mới và hỗ trợ Đài Loan tăng cường tình hữu nghị. Tổng thống trông mong, mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ trong tương lai sẽ tốt hơn nữa, thông qua sự hợp tác trong các lĩnh vực, cùng tạo nên nhiều thành quả tốt đẹp.Lúc phát biểu, bà Ileana Ros-Lehtinen cho hay, cho đến nay, luật quan hệ Đài Loan có hiệu lực đã 39 năm, mối quan hệ giữa hai bên ngày một khăng khít, Văn phòng mới ở Đài Bắc của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan là một chứng minh cụ thể nhất. Bà nói : Tôi có thể nói ra một cách kiêu hãnh rằng, mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan hiện nay là tốt nhất, quý vị chỉ cần nhìn vào việc văn phòng mới được khởi động của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan là biết rồi, chúng ta đều biết rằng, mối quan hệ giữa hai nước có thể tiến tới hơn nữa, đây là nguyên nhân chủ yếu trong chuyến thăm viếng lần này của chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực để cho mối quan hệ Mỹ-Đài ngày một tốt đẹp.Ileana Ros-Lehtinen còn cho biết : Đài Loan có một vị trí rất đặc biệt trong lòng người Mỹ, chúng tôi đều biết rõ về năng lực kinh tế, xã hội mở, tự do báo chí, tự do ngôn luận và sự tôn trọng nhân quyền của Đài Loan, đây là nguyên nhân mà Mỹ đã xem Đài Loan là đối tác vững chắc, và đây cũng là tại sao điều mà Mỹ muốn Đài Loan duy trì hiện trạng lại quan trọng như vậy.Bản tin ghi nhận:“Ileana Ros-Lehtinen nói rằng, bà sinh ra tại Cuba, cho nên bà rất hiểu được cảm giác bị Trung Quốc chèn ép của nhân dân Đài Loan, cho nên lần này bà đến Đài Loan, trọng điểm thương thảo với tổng thống Thái Anh Văn là Mỹ phải làm thế nào để tăng thêm tính thích nghi của Đài Loan trong mặt chính trị, kinh tế và quân sự, qua đó giảm thiểu sự dựa vào Trung Quốc. Bà cũng chỉ trích đương cục Bắc Kinh đã lợi dụng lực lượng quân sự và kinh tế để chèn ép các nước khác, ví dụ như khoa khoang sức mạnh quân sự ở Biển Đông, ép buộc Panama cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, ngăn cản Đài Loan tham gia Tổ chức quốc tế v.v..., có thể nói rằng, hành vi xâm lược của Trung Quốc càng ngày càng tồi tệ.”Trong khi đó, Việt Nam và TQ có vẻ như tới gần hòa giải.Bản tin BBC ghi là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có cuộc gặp gỡ hôm thứ Hai 2/4/2018, cũng là ngày cuối chuyến thăm chính thức của vị khách tới Việt Nam.Một trong những vấn đề được đề cập trong cuộc gặp mặt là các mâu thuẫn trên biển.Tổng Bí thư Trọng kêu gọi hai nước xử lý vấn đề một cách đúng đắn, thông qua các biện pháp tham vấn thân thiện.Ông cũng đề xuất việc hai bên có thể cùng phát triển, khai thác chung, và cùng bảo vệ hòa bình, ổn định trên biển như một biện pháp chuyển tiếp, Tân Hoa Xã tường thuật.Tương tự, RFI loan tin rằng hôm 01/04/2018, bộ trưởng bộ Ngoại Giao Trung Quốc trong chuyến công du Việt Nam, nhân Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mêkông tại Hà Nội, đã gặp đồng nhiệm Việt Nam. Ngoại trưởng hai bên kêu gọi hợp tác để giải quyết các bất đồng tại Biển Đông.Theo Reuters, phát biểu trước báo giới, sau cuộc gặp bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Phạm Bình Minh, bộ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) khẳng định «hai bên nhất trí rằng việc giải quyết các bất đồng trên biển là hết sức quan trọng cho sự phát triển lành mạnh và bền vững các quan hệ song phương». Ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh là hai bên không nên có các biện pháp đơn phương làm phức tạp thêm tình hình.Báo chí Việt Nam đặc biệt chú ý đến phát biểu của bộ trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh lưu ý Bắc Kinh cần «tôn trọng những quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982».Chuyến công du của ngoại trưởng Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam PetroVietnam cuối tháng 3/2018 đã phải yêu cầu công ty Tây Ban Nha Repsol đình chỉ dự án khai thác mỏ Cá Rồng Đỏ (Red Emperor) ngoài khơi Vũng Tàu, sau khi bị Trung Quốc gây sức ép.Yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông và việc Bắc Kinh tăng cường xây đảo nhân tạo ở Trường Sa, biến các địa điểm này thành căn cứ quân sự, vẫn gây lo ngại cho nhiều nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Trong chuyến công du Úc hồi tuần trước, ông François Rivasseau, đặc trách chính sách an ninh của Liên Hiệp Châu Âu, tuyên bố sắp tới Liên Âu không loại trừ việc tiến hành tuần tra bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đông. Các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, mà Hoa Kỳ thực hiện thường xuyên từ năm 2015, lần nào cũng bị Trung Quốc lên án.Trong khi đó, RFA ghi rằng vào ngày 23/3 vừa qua, các hãng tin quốc tế là BBC và Reuters lần lượt đưa tin về việc Trung Quốc gây sức ép khiến PetroVietnam phải yêu cầu công ty khoan dầu Repsol của Tây Ban Nha ngưng khoan tìm dầu khí ở lô 07/03 thuộc mỏ Cá Rồng Đỏ ngoài khơi Việt Nam, khiến công ty này và các đối tác có nguy cơ mất 200 triệu đô la đầu tư ban đầu.Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, Repsol cũng phải ngưng việc khoan tìm một lô khác là lô 136/03 cũng thuộc mỏ Cá Rồng Đỏ vì lý do tương tự.Tin tức liên tục về những diễn biến mới này làm dấy lên lo ngại về khả năng Việt Nam sẽ phải từ bỏ hẳn mỏ Cá Rồng Đỏ, một mỏ được đánh giá có trữ lượng dầu và khí rất lớn với ước tính có thể cung ứng từ 25.000 đến 30.000 thùng dầu /ngày và 60 triệu m3 khí/ngày, theo số liệu đánh giá của PetroVietnam.Bản tin ghi thêm:“Tuy nhiên, báo cáo mới đây của Bộ Kế Hoạch Đầu Tư lại cho thấy quyết tâm của chính phủ Việt Nam là tiếp tục ưu tiên tìm kiếm khai thác mỏ Cá Rồng Đỏ, với đánh giá tích cực về diễn biến giá dầu thô trong năm nay sẽ có chiều hướng tăng lên, tức ở mức khoảng 62 đến 65 USD một thùng cao hơn mức khoảng 58 USD một thùng tính theo cùng kỳ năm ngoái.Đánh giá về quyết tâm khai thác mỏ Cá Rồng Đỏ của Việt Nam, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) của Singapore cho biết:"Việt Nam kiên quyết vì Việt Nam cần dầu để xài và để bán. Dù có bán giá bằng một nửa cách đây 4 năm thì cũng phải bán vì đồng tiền là đồng tiền cơ hội dù bằng một nửa cách đây 4 năm thì vẫn cần. Họ cần dầu để xài vì bây giờ các nhà máy lọc dầu ở Việt Nam cần dầu để lọc chứ không phải đì lọc thuê, họ không muốn mua xăng và dầu diesel về để xài. Chẳng thà họ tự khai thác lên để xài còn hơn đi mua vì mua xăng dầu để lọc rất đắt."Đồng thời với việc thúc đẩy tìm kiếm khai thác ở mỏ Cá Rồng Đỏ, bộ Kế Hoạch và Đầu tư cũng cho biết ưu tiên khai thác Mỏ Cá Voi Xanh là nơi Việt Nam đang có hợp đồng với công ty ExxonMobil của Mỹ.”Nghĩa là, VN vẫn khai thác dầu, cho dù các hãng dầu Mỹ rút lui...Gian nan là vậy.