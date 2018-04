Malaysia Vận Động Luật Mới: ‘Fake News’ Sẽ Bị 6 Năm Tù

KUALA LUMPUR - Chính quyền Malaysia vận động tích cực để lập pháp thông qua luật chống lại “tin bịa đặt - fake news” với án phạt tối đa là 6 năm tù – mục tiêu là truyền thông trong nước cũng như ngoại quốc, đuợc tin là công cụ đàn áp đối lập trong lúc chính quyền của Thủ Tướng Najib Razak bị tố cáo nhũng lạm quỹ đầu tư. Tổng tuyển cử sắp diễn ra và Thủ Tướng Razak tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 3.QH dưới quyền kiểm soát của liên minh cầm quyền “Barisan Nasional – hay BN” đã biểu quyết chấp thuận đề luật phạt tù 6 năm và phạt tiền nửa triệu ringgit (bằng 130,000 MK).Ban đầu, án phạt tù là 10 năm, bị phản đối dữ dội. Bộ trưỏng Azila Othman Said giải thích “Luật này hạn chế sụ phát tán thông tin sai lạc, không cấm tự do ngôn luận”. Nhưng, các chính khách đối lập không đuợc thuyết phục.Giám đốc Brad Adams phụ trách châu Á của Human Rights Watch đã lên tiếng đả kích luật này là mưu đồ trắng trợn để loại trừ mọi thông tin về tham nhũng và về tuyển cử mà chính quyền không ưa thích. Nhà báo Pháp chi biết : Malaysia xếp hạng 144 trong phúc trình về World Press Freedom 2017 thẩm định tự do báo chí tại 180 nước.