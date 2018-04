Apple Tuyển Dụng 161 Kỹ Sư Phát Triển Siri

Tính đến tháng 03/2018, sự phát triển mạnh mẽ của Google Assistant và Alexa đã khiến cho Siri có phần thua kém và dần bị người dùng bỏ rơi. Một số nhân viên Apple thậm chí còn cay đắng thừa nhận tầm nhìn của công ty cho trợ lý ảo Siri đã bị chôn vùi cùng với cố Chủ tịch Steve Jobs.Trong gần 7 năm, Siri vẫn thường xuyên được cập nhật và trang bị nhiều tính năng mới. Nhưng những gì trợ lý ảo Siri làm được trên sản phẩm loa thông minh HomePod của Apple lại bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Google Home sử dụng Google Assistant, và Amazon Echo sử dụng Alexa.Một số nguồn tin cho biết, Apple đã thừa nhận Siri đang có phần lạc hậu so với những đối thủ khác. Nên hãng đã nhanh chóng đăng tuyển rất nhiều vị trí có liên quan đến Siri. Đã có đến 161 vị trí tuyển dụng tại Apple có chứa từ khóa Siri, tăng 24% trong khoảng 1 tháng và tăng 96% so với cùng kỳ năm 2017.Trong số 161 vị trí, có đến 154 vị trí tuyển dụng kĩ sư phần mềm. Cụ thể, có 5 vị trí “Siri - Kỹ sư phần mềm”, 3 vị trí “Siri - Kỹ sư iOS” và phần còn lại bao gồm những công việc khác nhau như Kỹ sư cơ sở hạ tầng, Kỹ sư machine learning và Kỹ sư lập trình ngôn ngữ tự nhiên.Hiện Google Assistant đã có thể xử lý 1 triệu hành động/tác vụ khác nhau, trong khi Alexa cung cấp cho người dùng hơn 25,000 kỹ năng riêng biệt. Còn Siri lại gặp nhiều vấn đề trong việc tiếp nhận và truyền tải thông tin đến người dùng. Trong một nghiên cứu mới, Google Assistant đã vượt qua Alexa, Cortana và Siri trong việc xử lý những yêu cầu liên quan đến 5 lĩnh vực: Local (Địa phương), Navigation (Định vị), Commerce (Thương mại), Information (Thông tin) và Command (Điều lệnh). Đặc biệt, Siri bị xếp ở vị trí cuối cùng trong 3 lĩnh vực Commerce, Information và Command.Có thể thấy, Apple cũng đã nhận thức được cần phải nhanh chóng tái lập trình lại trợ lý ảo Siri để cải thiện số lượng hành động mà trợ lý ảo có thể thực hiện. Hãng cũng hy vọng có thể nâng cao khả năng và tăng cao chỉ số IQ của Siri để đạt đến trình độ của Google Assistant và Alexa.Nguoivietphone.com.