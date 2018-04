Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai tổ chức Biểu Tình

Trong cuộc biểu tình.

Fountain Valley (Bình Sa)- - Vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy ngày 31 tháng 3 năm 2018 trước trụ sở Đài Truyền Hình Viet Face tại số số 16155 Brookhurst St, thành phố Fountain Valley, CA 92708 hơn 200 đồng hương trong đó có một số đại diện các hội đoàn đoàn thể, các cơ quan truyền thông đã tham gia cuộc biều tình Lần Thứ 2 do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay tổ chức để “phản đối Đài Truyền Hình Viet Face làm ăn với đài truyền hình Việt Cộng tại Vĩnh Long, Việt Nam”.Sau phần Nghi thức chào quốc kỳ Việt nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do ông Vũ Long Sơn Hải điều khiển, sau đó mọi người cùng hô to những câu khẩu hiệu: “chống Viet Face TV, chống Việt gian...”Tiếp theo, Ông Phan Kỳ Nhơn Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Trưởng ban tổ chức biểu tình lên chào mừng và cảm ơn đồng hương tham dự, ông nói: “Hôm nay chúng ta tổ chức cuộc biểu tình chống Thúy Nga Paris By Night và Việt Face TV vì chúng ta đã nắm được tình hình có sự liên quan giữa họ với chế độ cộng sản, cũng những tin tức thu thập khác, chúng ta xác định rõ ràng, đài Viet Face TV cũng như Thúy Nga Paris có sự liên quan với chế độ cộng sản... Đương nhiên cái đài Vĩnh Long là đài của chế độ cộng sản ở trong nước; đó là một sự liên quan. Cái thứ hai, đồng hương thấy rằng cái Show trình diễn văn nghệ của Thúy Nga Paris lấy danh nghĩa là giúp người nghèo đói trong nước nhưng sự thật đồng tiền đó có tới tay người nghèo hay không? Chúng tôi để cho cơ quan chức năng về tài chánh của Hoa Kỳ làm việc.”“Chính vì sự liên quan đó mà chúng ta chống đối, cụ thể như chúng tôi đã nói ... chúng ta là những người tỵ nạn cộng sản, chúng ta phải giữ vững lằn ranh Quốc - Cộng để tránh sự xâm nhập qua nghị quyết 36 của chế độ cộng sản, qua nhiều hình thức bằng văn hóa, trong đó có truyền hình, thành ra cuộc biểu tình ngày hôm nay, chúng tôi yêu cầu đồng hương có mặt tại đây tập trung vào việc chống Việt Face, các mục tiêu khác không phải là mục tiêu cuộc biểu tình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục biểu tình chống Thúy Nga Paris và Việt Face TV cho đến khi nào họ thấy con đường họ đi là sai trái, họ quay về với chính nghĩa quốc gia dân tộc, chúng ta sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình và chúng tôi kêu gọi đồng hương khắp nơi và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ hãy cùng chúng tôi làm thế nào giữ lằn ranh Quốc - Cộng một cách vững chắc.”Trong dịp nầy ông Phan Kỳ Nhơn cũng cho biết: cuộc biểu tình hôm nay do “Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay sai tổ chức, các biểu ngữ, banner với nội dung chống Việt Face và Thúy Nga Paris đều do Liên Ủy Ban thực hiện, chúng tôi không chấp nhận các tổ chức khác lợi dụng cuộc biểu tình để chuyển thành mục tiêu khác.Trong khi đoàn người biểu tình hăng hái hô to những khẩu hiệu chống Viet Face thì có một số người xuất hiện trong cuộc biểu tình chống ông Phát Bùi cũng mang những tấm bảng và cầm loa hô to những câu chống ông Ngị Viện Phát Bùi trong đó có Luật Sư Dina Nguyễn.Ông Phan Kỳ NHơn cũng cho biết: “cuộc biểu tình chống VietFace TV sẽ còn diễn ra tiếp tục cho đến khi nào VietFace TV quay trở về với cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản. Qua cuộc biểu tình này, chúng ta cũng kêu gọi cộng đồng người Việt khắp nơi hãy giữ vững lằn ranh Quốc-Cộng, tỉnh táo trước những hoạt động gian trá của Cộng Sản xâm nhập vào sinh hoạt cộng đồng chúng ta,” ông nói.Trong lúc nầy ông Phan Kỳ Nhơn nhắc nhở mọi người tham dự biểu tình rằng chúng ta luôn luôn tôn trọng tinh thần kỷ luật nhưng không chấp nhận sự có mặt của các tổ chức khác, vì những mục đích khác mà cùng đứng chung trong cuộc biểu tình này.